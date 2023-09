Grenoble : La rédaction du Dauphiné Libéré pourrait quitter la ville historique, les journalistes en colère

"On ne parle plus que de ça à la rédaction. Tout le monde est inquiet", raconte Sarah Huppert, journaliste à la rédaction du Dauphiné Libéré à Grenoble depuis 14 ans, et syndiquée. Fin août, le directeur général du journal, Christophe Victor annonce aux salariés du groupe un plan d'économie globale, incluant la fermeture possible de toutes les agences dans le Sud-Isère, à savoir celle de Grenoble et de Voiron, toutes les deux historiques. L'idée étant de les regrouper dans un seul lieu : près du siège de Veurey-Voroize. Une économie estimée à 400.000 euros par an, pour un but final : rénover l'entièreté des bâtiments de Veurey-Voroize.

ⓘ Publicité

La perte d'un "symbole" et des conditions de travail degradées

Mais l'annonce passe mal : difficile pour les journalistes de se projeter dans un autre endroit. Car cette délocalisation, en plus de la perte d'un symbole : "Grenoble c'est la ville berceau du Dauphiné, en terme d'image c'est désastreux. Quitter la ville qui l'a vu naître, ça n'a pas de sens, on ne comprend pas", c'est aussi des conditions de travail qui s'annoncent compliquées à l'avenir. "L'information de proximité, c'est notre ADN. On ne peut pas s'éloigner comme cela, déserter notre territoire.", poursuit la journaliste. Autre risque : l'éclatement de la rédaction à cause de la distance : "Les chefs vont devoir animer une rédaction de 30 journalistes par téléphone. Il y aura beaucoup de télétravail". Pour Mona Blanchet, journaliste et déléguée syndicale Force ouvrière "C'est un pas de plus vers la réduction d'effectifs. Il n'y aura pas de remplacement, de ceux qui s'en iront, épuisés."

Des solutions proposées par la direction jugées insuffisantes

Si la direction assure que rien n'est encore acté, des solutions ont toutefois été présentées aux journalistes "On nous propose d'emménager dans un espace de coworking au centre de Grenoble. Certes, mais qui ira? Aussi, cela va poser des questions en termes de confidentialité, si l'on partage notre espace avec d'autres entreprises."

"Je préfère faire des économies sur les loyers que sur les effectifs"

De son côté le directeur du journal, Christophe Victor assure que la symbolique n'est plus là depuis longtemps : "Cela fait six ans que le Dauphiné Libéré n'est plus au centre-ville.", il dit "ne pas comprendre toute l'agitation", puisque rien n'est encore fixé. "Si vous regardez nos confrères de la Dépêche du midi, ou encore d'Ouest-France, tous sont excentrés", poursuit-il. Il l'assure : "Je préfère faire des économies sur les loyers, trop chers à Grenoble que sur les effectifs ou les productions du journal."

"On va rester mobilisés"

"Rien n'est encore perdu", reste motivée Mona Blanchet, "on va continuer à se mobiliser, car on aime notre journal plus que tout. On est attachés." Même si persiste une crainte : l'avenir incertain du journal "Avec toutes ces économies, où allons-nous? On a peur de la revente possible de notre journal".