Grenoble : le Habert du pain, une nouvelle boulangerie, coopérative et bio

Gilles Christin (casquette rouge), Mamadou Adama Sow et Romain Legros devant le four où les pains viennent de cuire

France Bleu Isère : Gilles Christin, nous sommes dans votre boulangerie, toute neuve, où vous avez dû faire 4 mois de travaux. Et vous avez tenu à ce que ce soit une SCOP, société coopérative et participative.

ⓘ Publicité

Gilles Christin : C'est une société coopérative qui va être gérée, avec une gouvernance spécifique et partagée. L'outil de production est sorti de la propriété. Il appartient à un commun et le commun est constitué des personnes qui y travaillent. Donc c'est quelque chose qui est rare, difficile à mettre en place et c'est ce qui le rend très précieux.

Et pourquoi c'est difficile de monter une Scop et de la faire vivre ?

Gilles Christin : Que ce soit en boulangerie ou ailleurs, c'est difficile ! Car cela inclut une sorte de démocratie d'entreprise, on sort des schémas de domination du propriétaire ou des schémas de soumission des personnes qui peuvent y travailler. Donc on sort des schémas dans lesquels nous sommes ancrés, de par notre culture patriarcale notamment. C'est assez compliqué, en fait.

Quel pain proposez-vous ?

Gilles Christin : Nous sommes spécialisés dans la fabrication de pain au levain naturel. Donc c'est très différent de la panification classique. Ce sont des pains qui se conservent 3 à 4 jours très facilement, qui ont une texture, un goût, des arômes particuliers. Je pense que cela vaut vraiment le coup de le goûter. Je travaille avec des farines locales qui viennent du Trièves, au sud du lac du Monteynard. On est à 50 kilomètres de Grenoble. Les blés sont cultivés par un agriculteur et il fait lui-même sa farine. Nos brioches sont faites également avec une farine paysanne, produite par un autre paysan, voisin du premier.

Les brioches, une autre spécialité du Habert du pain © Radio France - Véronique Pueyo

Actuellement, au Habert du pain, vous êtes trois à travailler, bientôt quatre ?

Gilles Christin : Oui, de sorte à pouvoir ouvrir pleinement du lundi au vendredi dans un premier temps, et ensuite du lundi au samedi. Et puis j'espère qu'ensuite la clientèle qui viendra permettra d'atteindre la voilure maximum du projet qui est de travailler à 8 coopérateurs et coopératrices.

Il faut que ce soit rentable, aussi ?

Gilles Christin : Oui, j'espère que ca va marcher, que notre modèle va séduire. On affiche des prix qui sont tout à fait corrects, je crois. Avec un pain de campagne nature à 6,15 € le kilo, la meule à 6,65. Et en fait, on compte sur l'affluence pour qu'il y ait des volumes et que derrière on puisse s'en sortir. Donc la stratégie, est-ce qu'elle est bonne ? Je ne sais pas encore. C'est l'inconnu et ça donne beaucoup d'enthousiasme pour partir dans cette aventure. On verra bien.

loading

Vous êtes un ancien d'une autre boulangerie coopérative grenobloise ?

Gilles Christin : Oui, j'ai fait partie de l'aventure du Pain des Cairns, dans la quartier Saint-Bruno, qui continue d'ailleurs. Actuellement, on compte 30 000 boulangeries en France, dont 35 coopératives. Et, rendez vous compte, on en trouve deux, rien qu'à Grenoble ! J'espère que ce modèle pourra se développer encore. Il y a de la place pour tout le monde.