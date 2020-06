Grenoble : le secteur de la culture réclame plus de droits

Une trentaine d'acteurs du milieu culturel de l'Isère se sont rassemblés dans la jardin de ville, à Grenoble, ce samedi midi. Ils réclament l'obtention de plus de droits et veulent alerter le gouvernement sur la précarité du secteur, exacerbée en cette période de crise sanitaire.

En tout, une trentaine de personnes se sont rassemblées. © Radio France - Louise Buyens

Le rassemblement était organisé par la branche spectacle de la CGT 38, en réponse à un appel national du Synptac (syndicat national des professionnels du théâtre et des activités culturelles). Les manifestants réclament notamment la publication d'un décret officialisant l'annonce d'Emmanuel Macron sur l'éloignement de la date de fin de droits de l'indemnisation chômage pour les intermittents (prévue fin août 2021), des fonds d'allocations pour les plus précaires ou encore le retrait de la réforme de l'assurance chômage.

Des pancartes réalisées par les professionnels du secteur culturel de l'Isère. © Radio France - Louise Buyens

"Pas de culture sans droits sociaux" ou encore : "Nous voulons vivre de nos métiers" pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants.

Des demandes qui interviennent dans un contexte encore difficile pour les professionnels de la culture et du spectacle en raison de la crise sanitaire. "_Nous sommes les premiers à avoir arrêté de travailler et nous serons sûrement les derniers à reprendre_. En plus, les conditions de reprise sont encore très floues", déplore Benjamin, régisseur dans le spectacle vivant et co-organisateur de la manifestation.