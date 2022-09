Isère : les ATSEM manifestent pour une revalorisation des salaires et une meilleure reconnaissance

Elles réclament de meilleurs salaires, de meilleurs conditions de travail, et surtout davantage de reconnaissance dans leur métier. Environ 80 "agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles" (ATSEM) se sont rassemblés ce lundi matin devant la Préfecture de l'Isère, place de Verdun à Grenoble. Maryline, venue de Bourgon-Jallieu, réclame "du matériel" et "des locaux corrects" pour exercer le métier qu'elle a choisi et qu'elle aime. "Cela va faire 10 ans que j’y suis, j’adore mon métier, j’adore travailler avec les enfants, j’adore échanger avec les enseignants, avec mes collègues, confie-t-elle. Mais on arrive à en être dégoûté vu les conditions de travail. Qu’il y a des salaires décents! Il faut qu’il y ait une reconnaissance du métier parce qu’aujourd’hui il n'y en a pas."

Manifestation des ATSEM ce lundi 5 septembre devant la Préfecture de l'Isère © Radio France - Lionel Cariou

Une reconnaissance qui passe par la rémunération souligne Arezki Oussalah de la CGT 38 : "on va être en début de carrière entre 1.200 et 1.300€ net, et en fin de carrière, si on enlève le régime indemnitaire, une ATSEM va partir avec 1.500-1.600€ net, donc je ne vous explique pas ce que ça donne pour le calcul de sa retraite..."

"Ce matin j'ai porté un enfant toute la matinée"

Alphonsine fait ce métier depuis 1999 et gagne en effet 1.550 euros net par mois. Cette ancienne coiffeuse a vu les conditions de travail se dégrader et insiste sur la pénibilité : "ce matin moi j’ai porté un gamin toute la matinée de 8h30 à 10h parce que dès que je le posais par terre il hurlait. Il me faisait de la peine, donc je le gardais. Mais voilà : on accorde la pénibilité aux hommes qui travaillent par exemple aux espaces verts. C'est un peu de la discrimination... Une ATSEM elle est toute la journée assise sur de toutes petites chaises, au dortoir on s'assoit par terre pour être au plus près de l’enfant. Pourquoi dans certaines communes cette pénibilité est-elle reconnue et pas dans d'autres?" La même règle pour tout le monde, voilà ce qu'elle demande.

Sa collègue Karima, de Saint-Martin-d'Hères, explique qu'au repas de midi il y a une ATSEM pour 14 enfants. "Quand on a des tout petits qui ont 2 ans et demi, souligne-t-elle, c’est très compliqué pour la collègue qui se retrouve du coup avec ces 14 enfants pour peu qu’il y ait 2 couches à changer, tout de suite le repas se passe mal." La présence d'une ATSEM par classe fait partie de leurs revendications, car ce n'est pas toujours le cas. Toutes soulignent aussi la multiplication des tâches, notamment administratives, alors que les salaires ne suivent pas.