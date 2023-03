Grenoble : les forains attendent la foire des Rameaux, l'une des plus cruciales de la saison

On entend que des cliquetis, des coups de marteaux et le bruit des aspirateurs sur le parking de l'Esplanade. Les forains se préparent avant l'ouverture de la foire des Rameaux de Grenoble, le 1er avril prochain. C'est la troisième foire de France et l'une des plus importantes pour les forains. "C'est le baromètre de l'année pour nous, explique Jean qui tient un stand d'auto tamponneuses, donc on essaie de s'appliquer pour avoir une bonne résonance pour les fêtes d'après." Il regarde d'ailleurs un de ses hommes en train de réparer une de ses auto tamponneuses. "Là, on revisse le siège parce qu'on a accès à la lumière", explique-t-il.

"Si Grenoble se passe bien, le reste de la saison se passe bien"

Le président de l'association de la foire des Rameaux, Jérome Théophilos, estime aussi que c'est un vrai test pour juger comment sera le reste de la saison. "Si Grenoble se passe bien, le reste de l'année se passe bien. (...) On commence à la préparer à partir du mois de Novembre." explique-t-il, au milieu des manèges qui sont en train d'être installés. Maintenant, lui comme les autres forains espère que la météo sera bonne : "On le souhaite toujours que ça se passe bien." Un autre forain, Jean, préfère blaguer : "je suis chaud patate, chaud comme une baraque à frites", lance le forain originaire du sud de la France.

Comme tous les ans, la foire des Rameaux va se dérouler sur le parking de l'Esplanade, à quelques encablures de la porte de France.