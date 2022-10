Grenoble : les professionnels de l'hydroélectricité veulent exporter davantage leur savoir-faire

Quels sont les enjeux de l’hydroélectricité aujourd’hui? On parle notamment des investissements ; il y a besoin de réhabiliter les équipements existants ?

Roland Vidil, président de Hydro 21 - Par analogie avec ce qu'il se passe actuellement dans le nucléaire, où il y a pas mal de problèmes dans un certain nombre de réacteurs parce qu'ils ont pas été entretenus suffisamment tôt et suffisamment bien, il se passe un peu la même chose dans le parc hydroélectrique. Il faudrait à terme dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, avoir un grand programme de réhabilitation et de modernisation du parc hydroélectrique.

Quand vous dites cela, à qui vous adressez-vous ?

Je m’adresse aux pouvoirs publics ou aux décideurs de l’Etat qui de mon point de vue misent beaucoup dans les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien, et qui ne misent rien du tout sur l’hydroélectricité. Ils n’ont pas bien perçu le fait que l’éolien ou le solaire ce sont des énergies intermittentes, alors que le consommateur lui ce qu’il veut c’est avoir de l’électricité chez lui-même à 22h quand il fait nuit noir.

La part la plus importante du développement de la filière n'est pas en France...

Le développement de l'hydroélectricité est à l’étranger, notamment dans les pays africains, en Asie et en Amérique du Sud avec des chiffres qui sont extrêmement importants : on cite plusieurs centaines de gigawatts ! Pour vous donner un ordre de grandeur, une centrale nucléaire c’est 1 gigawatt. Donc plusieurs centaines en équivalents centrales nucléaires sont à développer dans les 10, 20, 30 prochaines années. Je pense que la France et l’écosystème Auvergne Rhône-Alpes doivent jouer un rôle. Les tables rondes qui ont lieu aujourd’hui (aux Rencontres Business Hydro, ndlr) expliquent comment faire pour développer des systèmes hybrides associant l’hydroélectricité avec le solaire, par exemple, dans des villes africaines et surtout comment les PME de l’écosystème peuvent entrer dans des consortiums pour proposer leur leurs compétences sur ces projets.