Grenoble : les salariés de Métrovélo en grève pour la première fois de leur histoire

Les salariés demandent des recrutements et un logiciel plus adapté à la gestion des locations de vélos. Ils assurent pour l'instant être sans réponse de leur direction.

Ils dénoncent des conditions de travail dégradées qui ne leur permettent pas d'assurer correctement le service de location de vélos de la métropole grenobloise. Pour la première fois, la majorité des agents et mécaniciens de Métrovélo se sont mis en grève ce mardi 7 septembre.

Sur 500 réservations, la plupart ne pourront pas être honorées

1.400 vélos jaunes attendent d'être réparés, les mécaniciens ne sont que six en ce moment. "Les réparations ne sont pas toujours bien simple et on a des exigences de service donc plusieurs contrôles des vélos" explique Hugues Rabret, l'un des mécaniciens. "On ne peut pas forcément répondre aux demandes de réservation qui doivent être effectives après 72H, la pression au niveau de la maintenance est beaucoup plus forte que l'année dernière."

Face à cette situation, les 22 agents grévistes sur les 26 qui travaillent en ce moment (pour 38 salariés en tout) demandent des recrutements mais aussi un logiciel adapté à la gestion de la flotte. "Aujourd'hui on est obligé de s'adapter à un outil qui ne fonctionne pas. On a quasiment 10.000 vélos en location, on ne peut pas utiliser un outil qui gère dans d'autres exploitations que 200 vélos" estime Marianne, en charge des relations avec les communes de la Métropole et de la satisfaction clients. La jeune femme assure que sur les 500 réservations enregistrées et payées entre début et fin septembre, la plupart des clients "n'auront pas de vélo, ou pas à la date prévue."

Les salariés espèrent une réaction de la Métropole

La grogne des usagers monte dans les agences. Joan Tosi, le responsable de la communication de Métrovélo alerte : il faut que la direction de Cykléo, le délégataire privé en charge de la gestion du service et donc leur employeur, réagisse rapidement. _"_Ça fait des mois qu'on essaie de trouver des solutions et qu'on fait remonter l'information auprès de notre employeur qui ne solutionne pas ce mal-être au travail. Tout ça créer des conflits, du stress ... ce n'est pas normal que la médecine du travail ait fait des alertes et qu'on ait aucune réponse en retour."

Même après cette première journée de grève historique, la direction est restée silencieuse assure Joan Tosi. Les salariés poursuivent donc leur mobilisation mercredi 8 septembre en espérant que les élus de la Métropole réagissent.

Le parti communiste isérois les soutient et demande lui aussi à la Métropole d'intervenir auprès de Cykléo pour qu'il "rétablisse les conditions d’un service public digne de ce nom" et que la location de vélos "redevienne 100% public."