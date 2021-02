Grenoble: les transports en commun victimes de la crise sanitaire

La fréquentation a fortement baissé depuis le 31 octobre : elle est de 45%. La fréquence des trams et bus passe de 90% actuellement à 82%. Cela ne fait qu'amplifier le déficit de la Semitag qui exploite le réseau de transports en commun dans la métropole de Grenoble. Pour 2020, il est de 12 millions d'euros et ce sera pire en 2021. C'est aux actionnaires de la Sémitag d'aider l'entreprise. Et notamment au SMMAG (syndicat mixte des mobilités de l'agglo grenobloise) dont le principal contributeur est la Métropole de Grenoble.

Le principal déficit de la Sémitag vient de la baisse des recettes : 10 millions d'euros auxquels s'ajoutent 2 millions de dépenses supplémentaires liées au covid. Sur ces 12 millions la Métropole de Grenoble va en prendre 4.

4 millions en plus de la subvention habituelle

C'est le rôle des collectivités que de boucher une partie du déficit car les transports en commun, à Grenoble comme ailleurs, ne sont presque jamais rentables. Et le SMMAG lance aussi un appel au deuxième actionnaire Transdev qui détient 40% du capital, à financer lui aussi le déficit. Le troisième levier pour maîtriser le budget de la Semitag sera les mesures internes. Actuellement, les 850 chauffeurs sont en chômage partiel 1 à 2 jours par mois. Quant à ceux qui parlent de licenciement, Sylvain Laval, le président du SMMAG répond que c'est faux. Reste que la Semitag devra négocier avec les syndicats pour obtenir une meilleure organisation, notamment, auprès de ses centaines de chauffeurs.

Les écologistes en première ligne pour critiquer la gestion de Sylvain Laval

Ils reprochent notamment au président du SMMAG de faire un cadeau au conseil départemental, gros contributeur historique du SMMAG. Les verts estiment qu'on aurait pu lui demander 7 millions de plus. Les écologistes écrivent encore : "Il serait important que le préfet et le comptable public regardent de près la gestion financière du SMMAG"

Alain Carignon, conseiller métropolitain LR, critique, lui, l'arrêt des tram à 21h, notamment sur la desserte du CHU

