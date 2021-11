Grenoble : Pas de transport urbain pendant deux jours, un mouvement de grève inédit à la SEMITAG

Aucun Tram, Aucun Bus, vendredi et samedi: c'est ainsi qu'on peut annoncer le mouvement de grève dans les transports urbains grenoblois, ce vendredi et samedi.

Tous les syndicats de la Semitag sauf la CGT, réclament une augmentation de salaires basée sur l'inflation et une amélioration des conditions de travail très dégradées depuis le COVID. Les négociations ayant échouées, F.O , Sud, Unsa et CFE-CGC ont donc lancé le premier mouvement de ce type depuis 10 ans Comme les salariés doivent se déclarer grêvistes 48h à l'avance, on sait que tous les chauffeurs et tous les agents de maitrise sont en grève ce vendredi. Fernando Martins du Syndicat Force ouvrière est même surpris par l'ampleur du mouvement.

Les grèvistes ont rendez-vous à cinq heures du matin dans leurs dépôts respectifs à Sassenage, Gières et Eybens. A huit heures, ils se retrouvent tous à Eybens, d'où ils repartent en convoi (automobile) vers le siège du SMMAG qui est aussi celui de la métropole, qui sont les deux actionnaires de la Sémitag.

La Semitag serait paralysée par des querelles politiques.

Le mouvement est très suivi. Les salariés du poste de commandement, sans qui rien ne peut circuler, sont tous en grève. Idem pour les responsables de ligne et les agents de maitrise qui ne font pas souvent grève. Force Ouvrière explique que les salariés se sont impliqués en faveur de l'entreprise depuis le début du Covid, notamment parce que les recettes des transports s'étaient effondrés en 2020. Mais aujourd'hui le déficit prévu pour 2021 n'est plus du tout celui annoncé en début d'année. "Nous aurions pu eviter cette grève" dit l'un des leaders syndicaux, mais nous n'avons pas d'interlocuteur. Jean-Paul Trovero, le pdt de la Semitag est introuvable. La direction n'a pas de mandat de négociations de son autorité de tutelle, le SMMAG ne répond pas. Selon les syndicats, la Semitag serait paralysée par des querelles politiques.