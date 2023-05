Grenoble : un forum pour rendre plus attractive la filière de la microélectronique qui peine à recruter

France Bleu Isère :

Samy Sisaïd, vous êtes sous-préfet de l'Isère et référent France 2030. Ce n'est pas un hasard si c'est aujourd'hui que vous lancez ce forum, alors qu'en même temps, le président de la République dévoile sa stratégie pour "accélérer" la "réindustrialisation" de la France

Samy Sisaïd : Effectivement, l'objectif de l'Etat, c'est vraiment d'accompagner le territoire pour avoir beaucoup plus d'emplois industriels. On a déjà commencé à avoir des emplois industriels qui sont pourvus, mais l'objectif, c'est de les rendre encore plus attractifs pour en faire bénéficier l'ensemble des habitants du territoire.

Est-ce difficile de recruter dans la filière microélectronique?

Oui, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de postes. Donc, cela en soi, c'est une bonne nouvelle. Mais l'idée, c'est justement désormais de faire connaître ces métiers à des personnes qui sont parfois éloignées de la filière de l'électronique et de leur faire comprendre que ces métiers peuvent être intéressants pour eux aussi et surtout qu'il y a un emploi à la clef

Combien de postes sont-ils à pourvoir à l'horizon 2030?

Là, il y a 617 fiches de postes qui sont déjà ouvertes sur la plateforme de Pôle emploi. Il y a plus de 5000 emplois qui sont à pourvoir dans les trois prochaines années. Donc c'est extrêmement important.

Qui peut postuler ?

C'est vraiment pour tous les niveaux de formation. Ça peut être pour les lycéens, les étudiants à travers leurs stages et puis ensuite pour tous les demandeurs d'emploi, quel que soit leur secteur de compétences. Les formations sont là pour les aider à trouver ce qui leur convient le mieux. En Isère, la filière est très dense avec ST, Soitec, Lynred, mais aussi beaucoup de start up, de PME, le CEA, le CNRS, l'UGA, beaucoup d'organismes qui recrutent avec des métiers qui peuvent être intéressants pour chacune et chacun.

D'où l'opération aujourd'hui que vous faites ici à Minatec?

Oui! L'objectif, c'était de rassembler l'ensemble des acteurs publics, mais aussi privés de la filière de la microélectronique pour que tout le monde se mobilise. C'est vrai que le taux de chômage désormais est à 5,8 % en Isère. C'est une bonne nouvelle. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas dans le département depuis 40 ans. Mais on a encore 46 000 demandeurs d'emploi qui sont sans activité. Et quand je les rencontre et qu'ils découvrent les métiers de la filière électronique, certains sont enthousiastes et se lancent dans une formation professionnalisante, alors qu'ils n'y auraient pas forcément pensé s'il n'y avait pas eu cette sensibilisation.

Alors pour former ces personnes, il faut un lieu mais aussi un budget. Qu'en est-il ?

L'Etat peut s'engager à hauteur de 70 % à condition que les autres acteurs suivent, comme la Région et les entreprises elles-mêmes. Cela pourrait aller jusqu'à 10 millions d'euros. Quant au site de formation, nous avons deux pistes : soit au sud de Grenoble, entre Grenoble et Échirolles, soit autour d'Inovallée à Montbonnot.