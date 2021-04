Grenoble : une trentaine d'agents d'entretien manifestent devant le centre des finances publiques

Une trentaine d'agents d'entretien ont manifesté ce mardi 13 avril, au matin, devant le centre des finances publiques de Grenoble. Ces salariés dénoncent les changements des conditions de travail depuis qu'Elior est devenu le nouveau prestataire. Parmi ces changements : des modifications d'horaires et l'obligation désormais de devoir travailler le week-end.

Un premier échange avec la direction

Elior impose aux salariés de signer un avenant au contrat de travail, qui modifie donc leur contrat initial. Maria Senoussi est salariée de l'entreprise. Le principal changement qu'elle refuse c'est de devoir travailler le week-end et les jours fériés : "On s'est retrouvé avec un avenant où on doit travailler samedi, dimanche et jours fériés. Nous sommes des femmes souvent célibataires avec des enfants, on n'a pas assez de temps pour s'occuper de nos enfants, alors imaginez si on doit travailler le week-end. J'ai un enfant scolarisé à Bourgoin, je dois l'accompagner le matin et revenir le chercher. Comment je peux faire s'ils me changent mes horaires ? Les personnes qui ont signé les avenants ce sont des femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Le problème c'est qu'elles ont fait confiance à l'employeur."

Pour Mounia, femme de ménage et salariée chez Elior service, il faut plus de respect et de communication avec la direction : "On veut qu'ils respectent nos contrats, nos heures de travail. Cela fait des années, certains travaillent ici depuis 20 ans même 30 ans. On demande à être respecté. Il faut qu'ils nous ramènent du matériel moins lourd, c'est beaucoup trop lourd pour travailler."

Des représentants de la direction sont venus à leur rencontre lors du rassemblement ce mardi matin pour échanger avec les salariés et les représentants syndicaux.