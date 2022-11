Grenoble : Verkor lève 250 millions d'euros pour son centre d'innovation

Laurence Boone, Secrétaire d'Etat en charge de l'Europe (2e en partant de la droite) et Benoit Lemaignan, co-fondateur et président de Verkor (à droite)

Verkor, la jeune pousse grenobloise spécialisée dans les batteries pour voitures électriques, lève 250 millions d'euros pour son "centre d'innovation" (Innovation Center) en cours de construction sur la Presqu'île scientifique. C'est la base arrière de la future usine géante (GigaFactory) de Dunkerque, qui elle nécessitera de réunir 1,5 milliards d'euros... Ce mercredi, ce "centre d'innovation" a été inauguré, et la BEI, la Banque européenne d'investissement, a apporté son soutien à hauteur de 49 millions d'euros.

Écosystème grenoblois

La secrétaire d'Etat en charge de l'Europe, Laurence Boone, a fait le déplacement à Grenoble pour l'occasion : "L'enjeu c'est de créer des filières de batteries et de véhicules électriques en France et en Europe (...). Le site de Grenoble fait du sens puisque, comme vous le savez, il y a une longue tradition industrielle et d'innovation qui a commencé dans les années 60 avec le CEA, et ensuite avec le développement d'Arkema. Il y a tout un écosystème d'ingénieurs, de techniciens et de sites aussi, qui vont permettre de de rassembler très vite les compétences pour pouvoir accélérer dans la production de ces véhicules." Et le temps presse, car l'Europe vient d'acter la fin de la production de véhicules thermiques à l'horizon 2035... Et Emmanuel Macron promet 2 millions de véhicules électriques ou hybrides fabriqués en France en 2030.

Ligne de production pilote

Une ligne de production pilote entrera en service dans quelques semaines sur le nouveau site grenoblois de Verkor qui accueille déjà un laboratoire axé sur l'innovation. Une soixantaine de personnes travaillent dans cette unité. Il s'agit d'améliorer l'autonomie des batteries, mais aussi leur puissance et leur empreinte carbone, résume Bruno Delobel, le directeur du développement. "Le lithium, le cobalt que l'on met dans une batterie dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne l'aura pas utilisé, s_ouligne Benoît Lemaignan, co-fondateur et président du directoire de Verkor. On est vraiment en train de créer une économie circulaire. Nous sommes centrés sur la production de cellules, mais nous avons des discussions, des partenaires. Nous travaillons avec Renault par exemple sur la fin de vie des batteries." _

235 emplois en Isère

Verkor emploie 235 personnes en Isère. Le centre d'innovation servira de tremplin à la création de l'usine géante de Dunkerque, qui devrait employer 1.300 personnes. "On va démarrer la ligne pilote au premier trimestre 2023 à Grenoble, assure Benoît Lemaignan, et ensuite on va commencer le chantier sur la Giga Factory de Dunkerque." Le tout pour une commercialisation à l'horizon 2025.