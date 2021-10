Près de 200 rassemblements sont annoncés en France ce mardi à l'appel de la CGT, FO, Solidaires, FSU et des organisations de jeunesse. L'intersyndicale veut défendre l'emploi, les services publics, et le pouvoir d'achat.

La CGT réclame la hausses des salaires et plus d'emploi

Plusieurs syndicats dont CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à la grève ce mardi pour les salaires, l'emploi et contre les réformes des retraites et de l'assurance chômage. Des manifestations sont prévues un peu partout avec des perturbations dans les trains normands, ainsi que les crèches et les écoles de Rouen. Pour le secrétaire général de la CGT en Seine-Maritime Pascal Morel invité de France Bleu Normandie "il faut entendre la colère des salariés et des demandeurs d'emploi".

