Grève : 30.400 personnes mobilisées en France selon le ministère de l'Intérieur, plus de 100.000 selon la CGT

La journée d'action nationale organisée jeudi pour la défense des salaires par la CGT a rassemblé 30.400 personnes dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, la CGT revendiquant de son côté "plus de 100.000 participants". À Paris, la police a recensé 2.400 manifestants, et la CGT, qui appelait seule à cette journée de grèves et manifestations, en a compté 10.000. Ces chiffres marquent une mobilisation supérieure à celle de la précédente journée d'action CGT, le 27 octobre, mais un recul par rapport à celle du 18 octobre , où le ministère avait compté 107.000 manifestants dans tout le pays et la CGT 300.000.

750 personnes ont défilé à Avignon selon la CGT, 250 à Pau, 400 à Toulouse, une petite centaine à Laval. La police a compté un millier de manifestants à Lyon, 650 à Lille, 300 à Bordeaux.

Grève suivie à la RATP mais peu de manifestants dans les rues

La CGT avait appelé à manifester pour défendre l'augmentation des salaires. "Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat dans ce pays, il n'y a qu'en augmentant les salaires qu'on pourra le régler", a martelé le secrétaire général du syndicat Philippe Martinez, dans le défilé de Nîmes, où il s'était rendu à la rencontre des grévistes du CHU.

Présent dans le cortège parisien, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a appelé les salariés à "réoccuper les ronds-points et l'espace public". Le député du Nord a "regretté que l'on ne soit pas tous ensemble".

Le secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot, n'avait en effet pas appelé à cette mobilisation nationale, critiquant ces journée d'action "saute-moutons". Il a cependant fait le déplacement à la RATP pour soutenir ses troupes majoritaires parmi les conducteurs et a salué "une mobilisation pleine et entière".

L'ensemble des syndicats (CGT, FO, Unsa, Solidaires) de la RATP avaient en effet appelé de longue date à la mobilisation pour demander des hausses de salaires et une amélioration des conditions de travail. Cinq lignes étaient fermées (2, 8, 10, 11 et 12), les autres ne roulant qu'aux heures de pointe, avec un service fortement dégradé.