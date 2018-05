Alors que les personnels d'Air France sont appelés à une nouvelle journée ce lundi, la compagnie prévoit d'assurer 85% des vols. Selon les prévisions, la quasi-totalité des vols long-courriers seront assurés, 80% des vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 87% des vols court-courriers entre Paris Orly et la province. Le nombre de grévistes est estimé à 14,2 % chez les pilotes, 18,1 % des personnels navigants commerciaux et 10 % des personnels au sol.

Une "gouvernance de transition" après le 15 mai

Ce samedi, le conseil d'administration d'Air France-KLM a demandé au PDG du groupe, qui avait démissionné ce vendredi, de continuer à assurer ses fonctions jusqu'au 15 mai. Une "gouvernance de "transition" sera ensuite mise en place. Jean-Marc Janaillac, avait annoncé son départ ce vendredi après le rejet du projet d'accord salarial par les personnels de la compagnie.

Une nouvelle journée de grève est prévue à Air France ce mardi à l'appel de l'intersyndicale.