Un bon d'achat maison de 150 euros pour un salarié à temps complet, avec un plancher fixé à 70 euros. Après la mobilisation qui a rassemblé des centaines de salariés samedi 31 mars dans ses magasins, la direction de Carrefour fait un geste.

Les syndicats prudents

Le groupe évoque un dispositif _"gagnant gagnant"_, visant à "répondre aux préoccupations de pouvoir d'achat" des salariés, la somme étant aussi "réintroduite dans le chiffre d'affaire" de l'entreprise.

Les syndicats sont plus prudents. "On va veiller à ce que l'entreprise ne reprenne pas d'une main ce qu'elle donne de l'autre" a notamment réagi Sylvain Macé, représentant CDFT chez Carrefour. "Tout ça pour ça", a commenté de son côté Philippe Allard de la CGT "ça nous étonnerait que les salariés s'en satisfassent", a-t-il ajouté, d'autant qu'il n'y a "pas d'engagement ferme sur le reste". La CGT maintient son appel à manifester le 13 avril et les week-ends des 1er et 8 mai.

Des demandes sur le plan de départs volontaires - 2 400 salariés des sièges concernés - ont aussi été "prises en compte" a précisé Michel Enguelz (FO). L'entreprise s'est par ailleurs engagée à mettre en place une "instance de dialogue social" au niveau des magasins franchisés et en location gérance, une revendication de longue date de la CFDT.