Grève à France 3 Normandie : l'intersyndicale dénonce les conditions de fabrication des éditions régionales

"C'est une rentrée historique pour France Télévisions. Nous allons nous adresser aux téléspectateurs depuis le local jusqu'au national et l'international" se réjouit le nouveau directeur de France 3 Normandie, Laurent Le Mouillour. Rendez-vous raté pourtant. Un préavis de grève de deux jours a été déposé par l'intersyndicale à l'échelle nationale, pour dénoncer les conditions de la mise en œuvre de ces nouveaux rendez-vous d'information dans les 24 antennes régionales de France Télévisions. La direction de France Télévisions a décidé de supprimer les éditions nationales de France 3 et ce sont désormais les rédactions régionales qui vont piloter tous les rendez vous d'information de la semaine, week-ends compris. La durée des éditions sera doublée et elles devront rendre compte de l'ensemble de l'actualité, régionale, nationale et internationale.

"La direction de France Télévisions veut surtout faire des économies en supprimant les éditions nationales", traduit Danilo Commodi, journaliste à France 3 Normandie, sacrifiant l'info locale au passage regrette le délégué CGT. Les deux éditions du midi et du soir, baptisées ICI 12/13 et ICI 19/20, vont être rallongées (40 minutes au lieu de 20) mais "on aura finalement moins de créneaux d'information régionale alors que c'est notre ADN, notre raison de vivre. C'est pour ça que les téléspectateurs nous regardent et en Normandie, on a des audiences très très bonnes" affirme Danilo Commodi.

"Nous ne sommes pas prêts" - Danilo Commodi, délégué CGT

Les syndicats s'inquiètent surtout des conditions de la mise en œuvre du projet car produire des journaux deux fois plus longs a moyens constants aura évidemment des conséquences sur la charge de travail. En plus des reportages produits par les équipes locales, il faudra intégrer au journal des reportages tournés dans d'autres régions, à Paris, ou à l'étranger et qui arriveront parfois à la dernière minute. Un casse-tête et beaucoup de stress pour les équipes qui fabriquent les éditions. "Moi je crains pour certains collègues qui ne pourront pas gérer cette cadence" explique Sylvain Tocco, technicien vidéo et délégué CGT à FRance 3 Normandie qui craint des arrêts maladie à venir. "Les chefs d'édition, les scripts qui vont devoir gérer les temps des sujets qui sont fabriquer ailleurs et qu'il va falloir réintroduire dans le journal, ça va être une grosse grosse charge en plus".

"Ils sont habitués à Paris à faire ça, mais ils sont plus nombreux pour faire ça" constate Danilo Commodi. Les syndicats ont alerté l'inspection du travail et ses conclusions sont claires affirme le syndicaliste, "il y a trop de risques. Des risques éditoriaux, des risques d'audience et des risques pour les collègues qui travaillent pour ces éditions".

L'intersyndicale demande notamment le passage aux 35 heures sur 4 jours pour l'ensemble des personnels de France Télévisions, mais cela suppose des postes supplémentaires. La direction a promis des renforts indique l'intersyndicale mais combien, où et quand ? Questions sans réponses pour l'instant. Ce lundi, aucun des rendez-vous d'information de France 3 Normandie n'a pu être assuré. Le préavis court jusqu'à mardi soir.