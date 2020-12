Grève à l'aéroport de Brest : à quelles perturbations faut-il s'attendre ce week-end ?

La justice a confirmé ce jeudi la validité du préavis de grève déposé par FO et la CGT à l'aéroport de Brest (Finistère) pour la période du 18 au 20 décembre. Le mouvement social ne devrait pas entraîner d'annulation, mais plusieurs vols seront déroutés vers Quimper. Et des retards sont possibles.

Une grève en plein week-end de départs en vacances de Noël, ça ne pouvait pas plus mal tomber pour l'aéroport de Brest-Bretagne. Alors que 46 vols sont programmés en trois jours, la société d'exploitation Aéroports de Bretagne Ouest (ABO) a tenté d'obtenir l'annulation du préavis de grève en saisissant en référé le président du tribunal judiciaire de Brest, mais elle a été déboutée jeudi de sa requête.

40 salariés se sont déclarés grévistes pour ce vendredi, soit le quart des effectifs. Il s'agit essentiellement d'agents d'escale et de personnels de piste. La direction a fait appel à des volontaires, en particulier des administratifs, pour permettre un fonctionnement de l'aéroport le plus normal possible. Le mouvement social, qui doit prendre fin dimanche soir à minuit, aura néanmoins des conséquences.

Tous les vols maintenus

L'aéroport de Brest est en mesure de garantir qu'aucun vol ne sera annulé du fait de la grève. Mais il y aura une modification de taille : les vols Air France pour Lyon (sauf AF 1599), Strasbourg et Toulon seront opérés depuis Quimper. Des navettes seront mises en place entre les deux aéroports, distants de 81 km. Les clients concernés devront arriver à l'aéroport de Quimper 1h30 avant l'heure prévue de leur vol.

Les horaires des navettes pour les vols opérés depuis Quimper. - ABO

Les autres passagers devront aussi prévoir plus de temps que d'habitude : le début de l'enregistrement est d'ailleurs avancé de 30 minutes pour tous les vols. L'enregistrement en ligne doit être privilégié. Enfin, des retards sont à prévoir pour l'ensemble des vols prévus vendredi, samedi et dimanche. L'aéroport de Brest attend près de 6.000 voyageurs sur ces trois jours.