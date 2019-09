Grève à l'appel des syndicats CGT et Solidaires : transports et écoles perturbés ce mardi en Loire-Atlantique

CGT et Solidaires appellent à une journée de grève ce mardi contre la réforme des retraites et pour la défense des salaires et des services publics. En Loire-Atlantique, le mouvement aura des conséquences sur le fonctionnement des transports et des écoles.

Loire-Atlantique, France

Deux syndicats, CGT et Solidiares, ont appelé les salariés à faire grève et à manifester ce mardi 24 septembre contre la réforme des retraites, pour les salaires et le maintien des services publics. Trois manifestations sont prévues dans le département : à Saint-Nazaire (10h place de l'Amérique Latine), Châteaubriant (11h devant la mairie) et Nantes (14h devant le CHU). Le mouvement aura des conséquences sur les transports et le fonctionnement des écoles.

Moins de trains, de bus et de tramways

À la SNCF , si le trafic des TGV s'annonce "quasi" normal, il n'y aura qu'un TER sur deux en circulation dans les Pays-de-la-Loire.. Pour les trains Intercités, il n'est prévu qu'un Nantes / Lyon sur deux; et trois Nantes / Bordeaux sur cinq.

, si le trafic des TGV s'annonce "quasi" normal, il n'y aura qu'un TER sur deux en circulation dans les Pays-de-la-Loire.. Pour les trains Intercités, il n'est prévu qu'un Nantes / Lyon sur deux; et trois Nantes / Bordeaux sur cinq. La SEMITAN (transports de l'agglomération nantaise) prévoit un taux de participation au mouvement de 9% chez les personnels de conduite. Conséquences : si 19 lignes de bus et 4 lignes express ne sont pas touchées, les autres seront assurées en horaires "vert", autrement-dit ceux des vacances scolaires de la Toussaint. Par ailleurs, les lignes qui desservent le centre-ville seront interrompues l'après-midi au moment où doit se dérouler la manifestation. De 14h à 18h pour la plupart des lignes, de 12h30 à 18h pour les lignes 2 et 3 du tramway. Le détails en temps réel est sur tan.fr

Restauration et accueil pas assurés dans toutes les écoles

La grève aura également des répercussions sur l'accueil et la restauration dans les écoles