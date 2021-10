Grève à l'appel du syndicat FO chez les agents du réseau Orizo, les Transports en Commun du Grand Avignon

La revendication est salariale, liée au pouvoir d'achat à cause du gel des salaires pour cette année 2021 comme le détaille secrétaire du syndicat FO des TCRA André Saliba : « C’est pour le maintien du pouvoir d’achat et pour nous remettre à niveau par rapport à l’inflation . La réponse de la direction a été ''c’est zéro'', alors qu’aujourd’hui tout augmente. On donc a déposé le préavis en période de vacances scolaires pour ne pas trop perturber les usagers. Mais du coup balle est dans le camp de la direction ».

Autre discours de la part de la direction du réseau qui s’étonne de ce préavis alors que les organisations syndicales avaient dit-elle été averti avant l’été de ce gel des salaires pour l’année en cours explique Guillaume Godart , le directeur du réseau Orizo : « Nous on a confirmé notre position c’est-à-dire que l’on ne revient pas sur 2021 à cause du contrecoup de la crise sanitaire et des confinements _où le réseau a perdu beaucoup d’usagers_. En revanche on est tout à fait conscient qu’il y a une inflation qui est en train de grossir et qu’il faudra la prendre en compte dans le cadre des salaires de 2022. De plus début 2021 les agents ont bénéficié d’ une prime d’intéressement à hauteur de 700 euros équivalent temps plein. »

Un appel a la grève du syndicat majoritaire Force Ouvrière aux TCRA tandis que la CFDT ne s'y est pas associé.

La direction des TCRA recommande de consulter les horaires des lignes sur orizo.fr ou l’appli orizo rubrique « recherche d’itinéraire » et de suivre l’état du réseau sur Facebook et Twitter face a ce mouvement de grève. Pour la ligne de tramway des bus de substitution seront mis à disposition selon la circulation des rames.