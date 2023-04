Grève à l'Ehpad des Jardins du château d'Aiffres pour demander plus de personnel et de formations

Un piquet de grève est en place depuis ce lundi 24 avril matin devant l'Ehpad des Jardins du château d'Aiffres à l'appel de la CGT. L'établissement, près de Niort, est géré par le groupe Médicharme. "Des veilleuses de nuit sont en grève depuis 6 heures, ils sont cinq actuellement sur le piquet. Des gens en repos doivent nous rejoindre", indique Sandrine Fournier, secrétaire générale de la section santé de la CGT 79.

"Il y a un manque de personnel, de qualification et des problèmes de salaires", résume-t-elle. "Comme dans la grande majorité des Ehpad, on n'arrive plus à recruter. Les établissements prennent des gens qui ne sont pas diplômés et ça entraîne des négligences sur les résidents. Ici, sur 25 équivalents temps plein il y a deux titulaires diplômés, le reste sont des 'faisant fonction'", déplore la représentante syndicale.

Des "faisant fonction" pour compenser le manque de personnel diplômé

La section CGT de l'Ehpad réclame la création d'un sixième poste d'aide soignant et le recrutement de deux postes d'infirmiers vacants depuis mars. Le syndicat demande également des propositions de formations qualifiantes ou diplômantes pour le personnel et des augmentations de salaires de 5 à 10%. Par ailleurs, des inquiétudes s'expriment aussi sur la fusion avec l'Ehpad des Charmilles à Melle racheté par Médicharme et la charge de travail supplémentaire alors que des travaux sont en cours pour accueillir des résidents sur Aiffres.