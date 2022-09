Grève à l'EHPAD "Les Pervenches" de Biéville-Beuville près de Caen : "avec l'inflation, on n'y arrive plus"

"Il y a un ras-le-bol, explique Eloïse Auvray, déléguée CGT. Ce n'est plus possible de venir travailler et de ne pas avoir de reconnaissance et cela passe par la reconnaissance salariale. Quand ont met tous nos avantages et nos salaires et qu'on les divise sur les douze mois de l'année, on est en moyenne à 1651 euros. Ce n'est plus possible de devoir survivre. On ne peut plus faire de petites folies. Certains collègues disent que dès le 10 du mois, ils ne savent pas si la carte va passer car il n'y a plus d'argent sur les comptes."

Mieux que des mots : un dessin de Chaunu scotché sur une blouse © Radio France - Philippe Thomas

Un kilo de pâtes coûte le même prix qu'on gagne 1500 ou 3000 euros

Un sentiment partagé par le personnel soignant présent devant les deux entrées de l'établissement, pendant que des banderoles interpellent les automobilistes le long de la route. Nicolas Laïssoub a 27 ans, cet aide-soignant est arrivé en janvier dernier dans l'établissement : "on aimerait que nos salaires suivent le cours de la vie, tout simplement. Un kilo de pâtes coûte le même prix qu'on gagne 1500 ou 3000 euros. Moi qui suis jeune, qui aime profiter de la vie, je le vois bien, je fais beaucoup moins de sorties." A cela se rajoute des conditions de travail qui se sont dégradées ces dernières années, estiment les grévistes.

Des banderolles ont été accrochées autour de l'établissement © Radio France - Philippe Thomas

Sa collègue, Cindy Pinel, soignante au sein de l'établissement, confirme : "on n'a pas eu d'augmentations depuis quinze ans, juste des primes négocié il y a bien des années. Presque tous les jours, on travaille en sous-nombre. On fait des heures supplémentaires pour pas grand chose. On a un métier difficile qui n'est pas reconnu et c'est triste car c'est un très beau métier. Une reconnaissance nous ferait beaucoup de bien, et peut-être arriverait-on à embaucher si les salaires étaient plus attrayants."

En attendant la venue du Président du groupe Hom'Age (cinq EHPAD dans le Calvados et un dans l'Orne), le mouvement de grève continue. D'après la CGT, 90% du personnel soignant est en grève, sur un total de 80 salariés.