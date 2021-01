Les salariés du journal L'Équipe poursuivent leur grève, ce lundi 18 janvier, pour la 10e journée consécutive. Ils se mobilisent contre la suppression d'une cinquantaine de postes. De nombreuses personnalités sportives et du monde des médias et de la culture les soutiennent.

Grève à L'Équipe : des centaines de sportifs et de personnalités affichent leur soutien au journal

Les passionnés de sport ne trouveront pas leur journal préféré dans leur boîte aux lettres ni dans les kiosques ce lundi 18 janvier. Pour le 10e jour d'affilée, L'Équipe ne paraît pas, en raison d'un appel à la grève.

Les salariés du quotidien se battent contre le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dévoilé à l'automne par la direction du groupe et qui prévoit la suppression d'une cinquantaine de postes, dont 47 de journalistes, au sein de la SAS L'Équipe (le quotidien, le magazine, Vélo Magazine et l'hebdomadaire France football, en passe de devenir mensuel) qui emploie 350 personnes.

Les discussions se poursuivent et les syndicats sont conviés ce lundi à une réunion sur "le projet alternatif proposé par la direction", selon cette dernière.

Des centaines de messages de soutien

Face à ce conflit qui s'enlise, des centaines de sportifs de haut niveau ont signé vendredi une lettre de soutien aux journalistes en grève. Parmi eux, le basketteur Rudy Gobert, la triple championne olympique Marie-José Pérec, le perchiste Renaud Lavillenie, la skipper Samantha Davies, l'ancien tennisman et chanteur Yannick Noah, la cycliste Pauline Ferrand-Prévost, l'ancien pilote de Formule 1 Alain Prost mais aussi des dirigeants comme le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas ou des entraîneurs comme Corinne Diacre.

Ce lundi, c'est au tour d'une centaine de personnalités de la culture et des médias de signer une tribune pour dire : "Reviens vite l'Equipe". "Lire L'Equipe manque à beaucoup de monde. Et à nous aussi", écrivent les animateurs Michel Drucker, Denis Brogniart, Alessandra Sublet, Nagui, Cyril Hanouna ou encore les chanteurs Marc Lavoine et Pascal Obispo dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux.

"Les stades et les salles de spectacle génèrent les mêmes émotions. En attendant de pouvoir s'y rendre à nouveau, retrouvons déjà L'Equipe au plus vite", peut-on lire dans cette lettre.

Dès le début du mouvement, de nombreux lecteurs et personnalités ont montré leur soutien au journal et à ses salariés. C'est le cas de Marc Madiot, le patron de la formation cycliste Groupama-FDJ mais aussi du tennisman Nicolas Mahut qui, dans un long texte, décrit son profond attachement à L'Équipe.

Vendredi dernier, la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, avait également posté ce message :