Grève à l’hôpital d’Ajaccio

Les personnels grévistes face à leur direction et l'ARS

Ajaccio, France

Ils brandissaient la menace depuis plusieurs jours déjà. Et le préavis de grève déposé la semaine dernière n’a pas permis de régler de désamorcer la nouvelle crise qui concerne l’hôpital d’Ajaccio. Les personnels CFDT de la Miséricorde sont donc en grève en ce premier jour de juillet. Et leur mouvement est reconductible. Les agents dénoncent, de longue date, leurs mauvaises conditions de travail et ce, dans tous les services. Pas de moyens financiers, pas de moyens humains, absence de matériel, accueil des patients dans des conditions difficiles, notamment avec les températures caniculaires (26° relevés dans les salles de réveil ces derniers jours selon la CFDT). Les témoignages des agents sont édifiants.

Les infirmiers urgentistes témoignent des mauvaises conditions de travail à l'hôpital d'Ajaccio Copier

Les agents hospitaliers demandent donc des moyens à leur direction, ainsi qu’à l’agence régionale de santé. Les trois parties sont réunies depuis le milieu de la matinée en réunion.

Les représentants de la CFDT se disent prêts à perturber la visite du premier ministre s’ils ne sont pas entendus.