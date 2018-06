Dax, France

A l'appel de la CGT et quelques semaine après la présentation par la direction d'un plan de réorganisation, le personnel de l'hôpital de Dax était en grève ce jeudi. 100 à 200 personnes ont manifesté devant l'entrée de l'hôpital.

Le syndicat et les grévistes demandent de meilleurs conditions de travail, plus de personnel et disent surtout stop au plan d'économie qui se succèdent. Des plans d'économie, l'hôpital de Dax en est à son troisième en 8 ans. Il y a eu 2012 et un plan de limitation des dépenses. 2015 et son plan de retour à l’équilibre. Enfin 2018 pour terminer avec ce plan de réorganisation. Des plans dictés par les gouvernements successifs que la direction de l'hôpital applique pour faire des économies. Mais trop c'est trop pour les salariés en grève. Ce nouveau plan de réorganisation présenté au début du mois de juin ne passe pas. La CGT estime qu'à l'issu de cette réorganisation des services, 30 postes seront supprimés. Or le personnel se dit déjà en sous effectif. Les conditions de travail s'en ressentent et parfois cela craque. Burn out ou sentiment de ne plus vraiment faire le métier que beaucoup exercent par vocation.

C'est la CGT qui a appelé à la mobilisation pour cette journée de grève. © Radio France - PF

"Je suis maltraitante, malgré tout."

Parmi les grévistes devant l'hôpital, il y avait Sylvie. "Je suis à l'hôpital depuis 1990 et actuellement je m'aperçois que les conditions de travail se sont dégradées, surtout en gériatrie. Je deviens maltraitante", témoigne l'infirmière qui travaille au centre de gériatrie du CH de Dax. Ce qu'elle raconte de son quotidien est forcément inquiétant. "Oui c'est terrible, parce que, je ne suis pas comme ça. Et je suis maltraitante, malgré tout. _Les filles, elles essayent de faire du mieux qu'elles peuvent_. C'est vrai que quand les patients sonnent pour aller aux toilettes et qu'on est occupé, quand vous êtes seul la nuit et que vous avez deux patients qui sonnent pour aller aux toilettes, vous sélectionnez. Vous en amenez un et l'autre en attendant et bien ... il fait dans sa couche. Parce qu'on a pas le temps de venir. C'est ça ... On est une la nuit. Une infirmière pour trois étages. Comment voulez-vous répondre à toutes les sonnettes en même temps. C'est impossible. "

Le gouvernement veut 1,2 milliard d'euros d'économie sur la masse salariale des hôpitaux

Les témoignages recueillis devant l'hôpital de Dax n'ont malheureusement rien d'exceptionnels. Les mêmes auraient pu être prononcés dans quasi tous les hôpitaux de France. Les moyens chutent, les plans d'économie se succèdent, et les hôpitaux doivent suivre. L'hôpital de Dax pourrait-il faire autrement ? Oui répondent les soignants de la CGT. Ils évoquent une bonne santé financière de l'établissement dacquois. "Au début du mois le directeur nous a annoncé que l'hôpital en 2017 avait fait un excédent de 2,9 millions d'euros", explique un brancardier titulaire du Comité Technique d'Etablissement pour la CGT. "C'est vrai", répond le directeur, mais c'est une bonne santé "en trompe l'oeil". Le directeur de l'hôpital explique qu'il s'agit seulement d'un jeu de ligne comptable, de recettes de 2016 reportées à 2017. Jean-Pierre Cazenave évoque une situation financière tendue et brandi une menace. Si il n'y a pas réorganisation, ce sera des suppressions de lits, de services.

En revanche le directeur se laisse aller, malgré son droit de réserve, à un regret. Un constat un peu amère face aux plans du gouvernement. "Il est bien évident que les efforts qu'on demande aux hôpitaux rendent la situation de fonctionnement des structures de plus en plus compliqués. On est obligé de modifier nos organisations pour pouvoir assurer nos fonctionnements."