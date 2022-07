Grève à l'hôpital de Maubeuge : "Tous les agents sont en train de fuir" assurent les syndicats

Une centaine de salariés de l'hôpital de Maubeuge, en grève depuis lundi, ont tenu jeudi matin un piquet de grève devant leur établissement. Mobilisation à l'appel de l'intersyndicale (CFDT, CGT, UNSA, FO) principalement pour réclamer le rétablissement du dialogue social avec la direction du CH, qu'ils jugent inexistant, et aussi pour demander de meilleures conditions de travail.

Selon l'intersyndicale, ces conditions de travail sont particulièrement dégradées depuis l'arrivée sur le déménagement de l'hôpital sur le site, car le nombre de lits est globalement resté le même, mais le personnel réduit. "Quand ont est deux infirmières pour 30 patients, on passe son temps à courir, raconte Jamila Bessa du syndicat UNSA. Dans certains services, les toilettes des patients sont terminées à 17 heures. On ne peut pas travailler dignement, correctement. C'est pas possible."

Dépressions et arrêts de travail

Les patients trinquent donc, mais les agents aussi en pâtissent à en croire Guillaume Rosey, secrétaire général de la CGT de l'hôpital, qui observe les dépressions, les burn-out, les arrêts maladie se multiplier. "On est dans un cercle vicieux. Vous travaillez à trois, donc en fin de journée vous êtes KO et vous n'avez plus envie de revenir travailler. Et comme il y a des arrêts, le lendemain vous revenez au lieu d'être en repos. Que les personnels soient en pleur en milieu ou fin de poste, ce n''est pas normal."

A force, "tous les agents sont en train de fuir", assure de son côté le secrétaire de Force Ouvrière, Frédéric Busin. "Il quittent le service public et l'hôpital de Maubeuge pour aller notamment en Belgique. Là-bas, on leur propose 500-600 euros en plus par mois, on les accueille à bras ouvert avec des horaires différents pour 12 heures de travail. On n'est pas loin alors ils préfèrent faire la route."

Un "pool" de remplaçants

Pour soulager les équipes, l'intersyndicale réclame donc la création d'une équipe de 30 remplaçants. Mais à en croire le directeur du centre hospitalier de Maubeuge, Eric Girardier c'est au niveau des embauches que ça coince. "Ce pool existe mais il y a un vraie difficulté à recruter des soignants, donc on ne parvient pas à le fournir comme on le souhaiterait. On est dans une politique active de recrutement, mais on est confronté à des soucis d'attractivité, liés à la Belgique frontalière, et aussi aux difficultés de sortie des élèves avec le système Parcoursup."

En ce qui concerne l'épuisement et l'absentéisme, la direction de l'établissement reconnait ces difficultés, mais estime qu'elles sont liées à la crise globale de l'hôpital public, au déménagement de l'hôpital qui a fatigué les équipes, et aussi à l'épidémie de Covid-19 qui continue de peser sur les services.

Après quatre jours de mobilisation, les syndicats ne poursuivent pas leur mouvement de grève dans l'immédiat, car la période de vacances s'annonce tendue. Pour autant, ils n'excluent pas de se remobiliser après l'été si rien ne change.