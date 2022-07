Grève à l'hôpital du Mans : "Des collègues démissionnent pour faire un CAP couture ou tenir un camping"

Ce vendredi 29 juillet, des personnels du centre hospitalier du Mans (Sarthe) se sont mobilisés pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer davantage de moyens humains. Ils le font chaque midi depuis le 24 juin et se disent épuisés.

Ils se mobilisent chaque midi depuis la fin du mois de juin, et comptent bien poursuivre le mouvement pour continuer de rendre visible leur épuisement et leur exaspération : ce vendredi 29 juillet, des personnels du centre hospitalier du Mans se sont rassemblés devant l'établissement, munis de casseroles pour faire du bruit, au sens propre comme au sens figuré. Une semaine après le dépôt d'un droit d'alerte pour le pôle chirurgie et alors que l'hôpital a dû fermer des lits cet été faute d'effectifs suffisants, ils dénoncent des conditions de travail "insupportables et dangereuses".

Epuisement et démissions

"L'hôpital va très très mal. Il est en train de s'effondrer complètement", s'écrie Valérie Beaufils, infirmière à l'hopital du Mans et membre du syndicat Force ouvrière. "Il y a des postes vacants, l'absentéisme qui augmente parce que ceux qui restent sur place s'épuisent. Les gens démissionnent, il faut le savoir, pour aller faire des CAP couture. Il y a des cadres qui vont faire de la gestion de campings maintenant, ce sont toutes les professions qui sont touchées".

La députée Nupes de la 4e circonscription de la Sarthe, Elise Leboucher, était présente lors de la mobilisation ce vendredi 29 juillet, dans le cadre d'une opération menée par son groupe parlementaire un peu partout en France ce week-end pour aller recueillir les doléances des soignants. "L'idée, c'est de diffuser une feuille au personnel hospitalier pour faire un relevé des besoins matériels", explique Elise Leboucher. "On récupère les données fin août et ça va nous permettre d'appuyer des vraies demandes chiffrées, concrètes, de la réalité des services auprès du ministère".

Mais il faut surtout des moyens humains, ont insisté les soignants mobilisés ce vendredi au Mans. "Moi je veux des actes, on les a élus", résume Valérie Beaufils. "Il faut que tous les députés se bougent".