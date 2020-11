Grève à l'hôpital psychiatrique Henri Laborit dans la Vienne pour "les oubliés" du Ségur de la Santé

Les syndicats CGT et Force ouvrière appellent ce jeudi les salariés du Centre hospitalier Henri Laborit de la Vienne à faire grève en soutien aux "oubliés" du Ségur de la Santé, ces salariés du milieu médico-social privés d'augmentations de salaires. Si seulement 19 personnes se sont déclarées grévistes sur les 1.500 agents de l'hôpital, les revendications, elles, sont largement partagées, y compris par la direction.

"C'est une injustice" (CGT/FO)

Les éducateurs de la Maison d'accueil spécialisée (MAS) de Vouillé, les moniteurs du Foyer Esat Essor de Mignaloux-Beauvoir, les infirmiers du Foyer d'accueil médicalisé (FAM) ou encore les conseillers du Csapa, le centre anti-addiction de Châtellerault et Poitiers... "Eux pour le moment, ils n'ont rien", déplore Charles Galard, aide-soignant et secrétaire FO au CH Henri Laborit. "Au printemps dernier et depuis la seconde vague de l'épidémie de Covid19, ils n'ont jamais cessé de travailler, ils ont tout donné et pour eux c'est un manque de reconnaissance de ne pas toucher ce complément indiciaire de 183 euros."

"Et il ne faut pas non plus oublier nos collègues de l'Institut départemental enfance et famille (IDEF), ceux de la Maison de l'enfance dans les Deux-Sèvres, rappelle Sophie Hardon, la secrétaire régionale FO Santé en Poitou-Charentes et Limousin, vous avez un certain nombre de structures où là aussi, nos collègues travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, confrontés au Covid19, et ce n'est pas acceptable qu'ils n'aient pas eux les 183 euros d'augmentation de salaire comme le reste du personnel."

Sauf que le reste du personnel, éligible à la "prime", n'en a toujours pas vu la couleur. "Pour l'instant, personne ne l'a eue à l'hôpital Henri Laborit, on nous a dit qu'il y avait un problème informatique", explique Jean-François, aide-soignant encarté CGT. "On l'aura peut-être le mois prochain". Les 183 euros seront bel et bien versés de manière rétroactive, assure la direction, sur les bulletins de salaire du mois de novembre.

La direction du CH Henri Laborit partage le constat d'injustice des syndicats

Directeur du centre hospitalier Henri Laborit, Christophe Verduzier ne comprend pas non plus pourquoi les agents du médico-social sont exclus des augmentations des salaires du Ségur de la Santé. "Ce sont des agents qui étaient pourtant hier et sont encore aujourd'hui très impliqués dans leurs missions et qui ont fait preuve de beaucoup d'investissement lors de la première phase du confinement. Et on est nombreux, directeurs d'établissements psychiatriques mais pas seulement, à avoir signalé cette difficulté aux pouvoirs publics." Des négociations sont actuellement en cours à Matignon.

"L'oubli de ces personnels est un problème"

Sur la question de la pénurie de personnel, rendue plus sensible encore par l'épidémie, Christophe Verduzier reconnaît qu'il y a "un effet Covid induit sur l'état de moral et la santé mentale de la population avec effectivement, beaucoup de demandes de soins." Pour faire face à cette hausse d'activité, "nous sommes en permanence en recherche de recrutement de personnels infirmiers, on traque les infirmiers disponibles sur le marché de l'emploi", assure le directeur du CH Henri Laborit.