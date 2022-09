Grève à l'usine Pommier : dégoutés, les salariés ont repris le travail sans rien obtenir

Le mouvement de grève entamé le 24 mai dernier par les salariés de l'usine Pommier de Bagnères-de-Bigorre s'est achevé ce mercredi soir, dans l'amertume. Après 60 jours de mobilisation, plusieurs réunions avec la direction, ils n'ont rien obtenu. Leur demande portait sur une augmentation générale de 5%. Les premiers temps, 95% des 67 salariés étaient grévistes, un chiffre tombé à 60% à partir du deuxième mois. Cette semaine, au moment de la rentrée, 20% des effectifs se déclaraient toujours gréviste avant qu'une ultime assemblée générale ne décide la reprise du travail, mais le cœur n'y est pas.

Aucune avancée, aucune illusion

"On a repris parce que financièrement on ne pouvait plus tenir, se désole Aurélien Leroy, représentant CGT des salariés. On remercie tous ceux qui ont contribué à notre caisse de solidarité qui nous a permis de tenir deux mois, mais aujourd'hui c'est devenu intenable". L'autre motif ayant entraîné la fin du mouvement, c'est l'inflexibilité de la direction : "On voit bien qu'il n'y a aucune issue, le PDG ne lâche rien", confie Aurélien Leroy. Le moral est au plus bas pour celles et ceux qui ont repris le travail après la fin du mouvement : "Les gens sont dégoûtés, ils ont repris parce qu'il le fallait, ils sont encore en grève dans leur tête, mais à leur poste. Ce mépris va laisser des traces", dit-encore Aurélien Leroy. Le représentant CGT conclut : "Tout ce que veut la direction, c'est faire de l'argent au maximum, et puis abandonner notre usine".

