Grève à la Caisse nationale d’assurance vieillesse de Tours pour dénoncer une surcharge de travail

Les membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) ont été accueillis ce jeudi 30 novembre par un concert de casseroles, sous les hués et les sifflets. Plusieurs ont fait le déplacement depuis Paris pour leur réunion à Tours (Indre-et-Loire). Environ 300 salariés, selon le syndicat CGT, ont profité de leur venue pour organiser un nouveau débrayage (un préavis de grève est en cours depuis la mi-octobre).

Ils demandent une hausse des salaires. "La valeur du point n'est pas à la hauteur de notre travail", explique Aurélie Klein, salariée de la Cnav depuis 2018. Elle est technicienne au sein de la direction des assurés de l'étranger et traite également les demandes de droits pour des assurés qui résident en France mais qui ont eu une carrière à l'étranger. Mais surtout les grévistes réclament une amélioration de leurs conditions de travail.

Entre douze et quatorze mois d'attente pour le traitement d'un dossier

Les salariés font part de leur mal-être au travail. Ils dénoncent une surcharge de travail. Selon Julie Liboureau, déléguée syndicale CGT à la Cnav 37 la situation s'est particulièrement dégradée en 2017. "Jusqu'à cette date, sur notre site nous ne gérions que les dossiers des assurés résidant à l'étranger. Mais en 2017, nous avons absorbé une nouvelle compétence : désormais on peut traiter soit les dossiers d'assurés résidant à l'étranger, soit les dossiers des Français qui ont une carrière à l'étranger". Il y a eu des embauches mais en nombre vraiment insuffisant, poursuit Aurélie Klein : "Je pense qu'il faudrait qu'on soit au moins le double voire le triple pour réussir à liquider le stock de dossiers en retard et que les assurés soient payés temps et en heure".

Les grévistes se sont invités au conseil d'administration, ils ont lu une déclaration commune dans laquelle ils indiquent que pour les assurés résidant à l'étranger "37.000 demandes de pension en stock, 46.000 courriers" sont en attente. Le délai moyen de traitement est de 14 mois selon la CGT. "Et pour les assurés résidant en France avec une carrière internationale, le délai de prise en compte de leurs demandes s'approche d'une année".

Cette détresse, réelle, on se la prend en pleine face

Cela a des conséquences sur le moral des salariés. "Il y a des arrêts maladies, des burn-out, des démissions alors que nous avons une bonne convention collective et que c'est un emploi stable, la _pression devient insupportable_", explique Julie Libourneau. Aurélie Klein confirme ce mal-être au travail. "On essaie de traiter les dossiers le plus rapidement possible, parce que derrière ce sont des humains, qu'on se met à leur place, qu'on a de l'empathie, il pourrait s'agir de nos parents ou de nos grands-parents. Mais on n'est pas Shiva, on n'a pas quatre paires de bras et on n'a qu'un cerveau. Mais c'est dur quand vous lisez des mails de gens qui vous disent 'je n'en peux plus, je suis sans ressources depuis deux ans' ou qui vous disent qu'ils sont obligés de prendre un crédit à la consommation pour gérer leurs dépenses. Cette détresse, réelle, on se la prend en pleine face".

La direction annonce des embauches et le transfert d'une partie des dossiers à Dijon

Selon Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse il y avait une centaine de gréviste "mais ce n'est pas le sujet, je retiens qu'il avait du monde. Sur un site qui compte 500 personnes, il y avait du monde c'est ce que je retiens", concède-t-il. Mais il tient toutefois à nuancer les chiffres avancer sur le stock de dossiers en attente. "Un stock ce n'est pas nécessairement un dossier en retard. Il faut compter en moyenne cinq à six mois pour traiter un dossier de retraite donc c'est normal d'avoir du stock".

Renaud Villard dit "comprendre le sentiment des salariés sur la charge de travail". Selon lui, "elle est forte depuis plusieurs mois" en précisant que c'est conjoncturel. "Début d'année 2021 particulièrement nous avons un grand nombre de demandes de dossiers de pensions de réversion, c'est-à-dire de veuvage. On en a eu très peu en 2020, puis un report en 2021. Pourquoi ? Covid. Ce sont donc des dossiers que les techniciens se voient attribuer et donc cela provoque une charge de travail élevée. _Je comprends l'inquiétude, voire le mal-être des collaborateur_s".

La direction de la Cnav annonce de nouvelles embauches. "Nous n'avons évidemment pas attendu le mouvement social pour recruter. Il y aura des embauches en CDD en urgence pour appuyer les équipes, des embauches en CDI, certaines sont déjà effectives et 24 autres auront lieu en début d'année 2022. Donc _36 embauches qui vont venir renforcer un département qui compte un peu moins de 200 personnes_". Mais les embauches ne peuvent pas être la seule solution apportée "parce que quand on recrute quelqu'un en matière de retraite, la formation dure environ un an. Or, les dossiers sont là maintenant". Renaud Villard propose donc également de "prioriser les dossiers" et "une entraide interne". Une partie des dossiers sera transférée à la Carsat de Dijon.