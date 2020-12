Grève à la cantine centrale du CHU de Poitiers mais pas de perturbation pour les repas

Un barrage filtrant ce mercredi dès l'aube devant le site de Beaubâton, à Mignaloux-Beauvoir. Une cinquantaine d'agents de la cantine centrale du CHU de Poitiers a suivi le préavis de grève illimitée déposé la veille par la CGT. Le mouvement qui touche le centre hospitalier universitaire dans son ensemble s'est focalisé ce mercredi sur la situation à la cantine, ainsi qu'à la blanchisserie.

Au niveau de la "prime Covid", les agents des cantines n'ont pas été reconnus comme les autres

"Tout le monde était présent lors de la première vague de Covid", rappelle Karine Rousseau-Cingal, aide-soignante et déléguée CGT au CHU de Poitiers. "Ils ont distribué les repas dans les services où étaient pris en charge des malades atteints du Coronavirus et ils ont eu du mal à avoir des protections et aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus !"

"C'est un maillon essentiel de la chaîne de l'hôpital"

Les agents de la cantine centrale ont reçu 500 euros au titre de la prime Covid tandis que des personnels de santé ont touché jusqu'en 1.500 euros. Une inégalité salariale "qui est la goutte de trop", affirme la CGT.

Les grévistes promettent qu'il n'y aura pas de perturbations dans la préparation et la distribution des repas. "Tout le monde aura à manger et du lingue propre mais il y aura du retard", précise Karine Rousseau-Cingal

Ce mouvement de grève au CHU de Poitiers concerne plus généralement les conditions de travail sur le site de la Milétrie, les conséquences du Ségur de la Santé ainsi que les fermetures de lits.