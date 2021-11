Grève à la CFTA : vendredi noir dans les transports scolaires de l'Agglo de Brive

Les transports scolaires de l'Agglo de Brive seront très perturbés ce vendredi. Les salariés de la CFTA Centre-Ouest, qui assure ces lignes, annoncent un vendredi noir avec une grande partie du personnel en grève totale. Une cinquantaine de lignes ne fonctionneront pas. Les salariés se disent excédés. Après un mois de conflit les négociations avec la direction sont au point mort. Les chauffeurs réclament des hausses de salaires qui compensent réellement la hausse des prix. Ce que refuse la direction malgré les pénalités, 1000 euros par ligne non assurée, que lui réclame l'Agglo de Brive. Soit à ce jour 300 000 euros selon la CGT.

Une trahison de la direction

D'où la colère des salariés explique Marlène Ménéghetti, déléguée CGT de la CFTA. "Ils préfèrent payer 300 000 euros plutôt qu'augmenter nos salaires. Et quand on calcule, 300 000 euros c'est grosso modo l'augmentation qu'on demande sur une année". La colère des salariés est d'autant plus grande que selon la CGT la direction de la CFTA aurait demandé à d'autres transporteurs, en particulier à son principal concurrent, de prendre en charge les lignes de cars des grévistes. "La colère des salariés ne va pas s'arrêter comme ça. Ça va rester très longtemps. Les salariés n'oublieront pas ce qu'on nous a fait. On considère ça comme une trahison".

Les lignes concernées sur le site de l'Agglo de Brive