Grève à la cimenterie Calcia à Ranville : des salariés "inquiets par la poussière respirée"

Ils se sont installés devant l'entrée de la cimenterie Calcia située à Ranville au nord de Caen. Sur les 91 salariés, une quarantaine suit le mouvement, de source syndicale, que ce soit pour quelques heures ou sur l'ensemble de la journée. Au coeur de la grogne, l'état de la cimenterie de Ranville qui se dégrade, faute d'entretien. Mounir Oulalite, élu CGT : "on a été racheté par un groupe allemand il y a quelques années et on voit que petit à petit on a supprimé des entreprises extérieures qui venaient chez nous pour les entretiens, par exemple des filtres. On a aussi diminué beaucoup les effectifs pour le service de maintenance ou la fabrication."

Des poussières dangereuses pour la santé selon les syndicats

Conséquence, les salariés respirent des poussières néfastes pour la santé d'après Ludovic Marette, également élu CGT : "le problème, c'est que la silice, selon les études de la médecine du travail, est cancérigène. On n'a pas envie de vivre ça. On a des masques de protection, mais on respire des quantités de poussières énormes. Nous, on veut préserver les salariés. On parlait de l'amiante il y a quelques années, maintenant c'est la silice. On ne peut pas travailler dans ces conditions là."

Le syndicat demande le retour d'entreprises extérieures pour faire régulièrement les nettoyages nécessaires et attend de savoir si les salariés de la Marne, assignés en justice seront condamnés ou non après trois semaine de grève, pour poursuivre le mouvement.

De son côté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro.