Grève à la clinique de l'Europe à Rouen : la moitié des personnels mobilisés

Mouvement de grève ce jeudi à la clinique de l'Europe à Rouen. La CGT dénonce des conditions de travail dégradées depuis le rachat par le groupe Vivalto il y a un an et demi.

Mouvement de grogne ce jeudi matin à la Clinique de l'Europe à Rouen. La CGT appelle les salariés à la grève, mouvement suivi par la moitié du personnel selon les chiffres syndicaux.

Conditions de travail dégradées

Selon le syndicat CGT, les conditions de travail dans l'établissement de santé se sont beaucoup déteriorées depuis le rachat par le groupe Vivalto en février 2016. Le groupe possède 21 établissements de santé privés dans l'ouest de la France dont celles de l'Europe à Rouen et la clinique Saint-Antoine de Bois-Guillaume.

Tous les services sont touchés par ce mouvement sauf les urgences et le bloc opératoire. La CGT dénonce une hausse des arrêts maladie, du harcèlement et des burn out liés à une réduction des effectifs.

Dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire, la Clinique de l'Europe, qui compte 460 salariés, a été retenue comme l'un des trois sites de l'agglomération rouennaise à recevoir des urgences.