Grève à la clinique Saint-Grégoire : les salariés ne lâchent rien, la direction prend la parole

Les salariés vont entamer leur quatrième jour de grève ce jeudi 28 mars. Syndicats et direction de la clinique Saint-Grégoire semblent décidés à camper sur leurs positions. Pour la première fois, le directeur de l'établissement prend la parole publiquement.

Saint-Grégoire, France

Le bras de fer continue à la clinique privée de Saint-Grégoire, près de Rennes. Les syndicats s'apprêtent à démarrer leur quatrième jour de grève ce jeudi 28 mars. Une nouvelle marche déguisée est organisée entre l'hôpital et le centre-ville de Saint-Grégoire. Ce mercredi, les salariés ont mené des actions d'information aux barrières des parkings.

L'intersyndicale demande toujours à la direction d'entamer en même temps les discussions sur les conditions de travail dans l'établissement et celles qui doivent traiter de l'augmentation des salaires. Nicolas Bioulou, le directeur ne le souhaite pas. Pour la première fois depuis le début du mouvement il a accepté de répondre à nos questions.

Pourquoi ne pas accepter de discuter en même temps des conditions de travail et de la revalorisation des salaires ?

Nicolas Bioulou : Les premières revendications portaient sur les conditions de travail. Nous avons présenté aux salariés nos propositions. Ces dernières semaines nous étions dans une période tendue à cause des conditions sanitaires dans le département. Nous avons lancé 15 recrutements de personnels pour renforcer les services mais cela prend du temps. Nous avons accepté d'avancer les négociations sur ce sujet qui est différent de celui des conditions de travail mais les syndicats ne semblent pas prêts à changer d'avis. Nous sommes ouverts aux échanges.

Les salariés expliquent qu'ils sont de plus en plus sollicités. Ils ont le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour faire leur travail. Que répondez-vous à cela ?

N.B. : On s'est retrouvé avec un afflux important de patients et une difficulté de recrutements d'aides-soignants. La situation est délicate. Les recrutements sont en cours et les personnels vont arriver prochainement. Sur les 15 postes, 10 sont déjà pourvus. Ces actions vont porter leurs fruits à court terme.

Il n'y a pas eu d'augmentation des salaires depuis 2017 (0,5%). Vous êtes prêts à faire un geste ?

N.B. : Nous avons proposé un calendrier aux syndicats. Nous attendons d'ouvrir les négociations pour en parler. C'est la première fois depuis six ans que le gouvernement attribue une augmentation tarifaire aux établissements. La situation permet d'envisager une négociation rapide sur les salaires.

Depuis lundi vous avez dû réquisitionner du personnel pour assurer le fonctionnement des services. Certaines salariées ont vu un huissier frapper à leur porte pour leur demander de venir travailler. Vous comprenez que cela puisse être choquant ?

N. .B : C'est une décision du préfet. Les réquisitions sont faites pour répondre aux difficultés sanitaires. Elles étaient nécessaire. Il faut pouvoir remettre ces réquisitions. On essaie d'abord de joindre les salariés par téléphone et si c'est impossible nous sollicitons un huissier qui se rend au domicile. Nous privilégions évidemment le contact par téléphone.