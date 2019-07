Grève à la CPAM d'Indre-et-Loire pour demander des embauches et dire stop aux violences des assurés

Indre-et-Loire, France

Quelques dizaines d'agents de la CPAM d'Indre-et-Loire ont entamé un mouvement de grève au siège, au Champ Girault à Tours, avec des débrayages d'une heure jeudi 11 juillet et lundi 15 juillet. A partir du jeudi 18 juillet, le débrayage interviendra tous les matins, entre 10h05 et 11h. Ils dénoncent le manque de personnels à l'accueil, ce qui occasionne des temps d'attente de plus en plus long et des agressions de plus en plus récurrentes.

Des assurés peuvent attendre parfois jusqu'à 90 minutes avant d'être reçus

L'événement déclencheur de la grève s'est produit le 9 mai dernier. Un agent d'accueil a été agressé et frappé par deux personnes. La police nationale est intervenue. Une plainte a été déposée. "Le personnel a été assez traumatisé" dit l'élu du CSE Laura Rabier. "Ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions. Nous ne sommes pas là pour nous faire insulter ou agresser". La Direction de la CPAM a été alertée depuis plusieurs mois sur la situation à l'accueil de la CPAM, sans réponse pour l'instant. Une réunion entre la direction et les délégués du personnel est prévue le jeudi 18 juillet. Actuellement, une vingtaine de personnes sont affectées à l'accueil de la CPAM à Tours (13 ETP). Les grévistes demandent l'embauche de sept personnes en CDI pour arriver à dix personnes à l'accueil en permanence, "contre cinq actuellement" selon les salariés. "Les conditions d'accueil et le temps d'attente trop long ne sont pas digne d'un service public pour les assurés" explique une chargée d'accueil. "Leur mécontentement est compréhensible".