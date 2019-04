Grève à la CTS après l'agression de plusieurs conducteurs de bus à Strasbourg

Strasbourg, France

Les syndicats FO et la CFDT à la CTS déposent un préavis de grève ce mardi pour demander des "mesures fortes" face à l'augmentation de l'insécurité. Récemment, deux conducteurs de bus ont été agressés comme le relate FO.

L'arcade sourcilière ouverte suite à un coup de poing

André Etter, conducteur de bus et délégué FO raconte la scène : "un conducteur de bus faisait remarquer à un client qui achetait un ticket qu'il manquait dix centimes et il a essuyé un coup de poing. Il avait l'arcade sourcilière ouverte". Il déplore le fait que les conducteurs se retrouvent seuls dans des situations critiques. "On a des personnels qui devraient être plus dédiés à faire des interventions et l'entreprise a plutôt tendance à les employer à faire du contrôle parce qu'évidemment, il faut contenir la fraude" dit-il.

La situation est davantage problématique dans les bus selon Force Ouvrière. "Le réseau de bus est totalement abandonné, le conducteur est seul maître à bord" alors que "dans les trams, les contrôleurs doivent être plus nombreux pour des raisons de sécurité " explique André Vetter.

VENDREDI 26 AVRIL 2019 :

Mouvement de #GRÈVE. Retrouvez toutes les prévisions de trafic #BUS et #TRAM ici : https://t.co/Nsn5SNN7oh — CTS_Infos trafic (@CTS_Infostrafic) April 25, 2019

Le trafic sera fortement perturbé sur tout le réseau de bus et trams. Ils ne circuleront qu'entre 6h et 20h ce vendredi.