Grève à la mairie de Saint-Jean-de-Braye : d'importantes perturbations dans le périscolaire jeudi et vendredi

Les agents de la Ville et du CCAS de Saint-Jean-de-Braye, dans l'agglomération orléanaise, sont appelés à faire grève ce jeudi et vendredi. Ils dénoncent la dégradation de leur conditions de travail. Plusieurs cantines et accueils périscolaires seront fermés dans les écoles de la commune.

Le syndicat national des territoriaux de la CFE-CGC, principal syndicat de la Ville de Saint-Jean-de-Braye, à l'est d'Orléans, appelle les 455 agents de la municipalité et du CCAS (centre communal d'action sociale) à une grève jeudi 2 et vendredi 3 décembre. Il dénonce la dégradation du service public rendu à la population, en raison de leurs conditions de travail, et "un manque d'écoute" de la part de la Ville (dirigée par la socialiste Vanessa Slimani).

Mal-être des agents"

"Les agents sont très mobilisés pour cette grève de deux jours", indique le SNT de la CFE-CGC. Ils se rassembleront jeudi et vendredi devant l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-de-Braye de 11h à 13h. "Depuis le 28 juin, date de notre première grève, nous n'avons eu aucune amélioration. Au contraire, la situation se crispe davantage chaque jour", explique Sophie Fournier, responsable syndicale, qui évoque un "mal-être grandissant et une désorganisation des services".

Des cantines et accueils périscolaires fermés

C'est dans les écoles de la commune que les conséquences concrètes se feront le plus sentir. Ce jeudi, la restauration sera fermée dans neuf écoles (sur 16 écoles élémentaires et maternelles, réparties sur neuf groupes scolaires) de Saint-Jean-de-Braye, et l'accueil périscolaire sera fermé le soir dans sept écoles et le matin dans trois écoles.

Vendredi, la cantine sera fermée dans onze écoles, et le périscolaire non assuré dans cinq écoles le matin, et huit le soir.