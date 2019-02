Grève à la Méridionale : le STC veut poursuivre le mouvement

Les trois bateaux de la Méridionale devraient donc bien rester à quai pour un troisième jour : si les responsables de la CGT ont appelé à la reprise du travail à l'issue de leur préavis de 48 heures, ceux du STC comptent bien poursuivre le mouvement et demander aux salariés de voter la reconduction de la grève.

Les représentants syndicaux ont été reçus ce mardi à Marseille par la direction de la Méridionale, qui leur a annoncé déposer demain au plus tard un référé au Tribunal administratif de Bastia pour contester son éviction des ports de Propriano et d'Ajaccio. "Cette annonce nous a déjà été faite le 18 février, en comité d'entreprise extraordinaire. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce référé n'a toujours pas été déposé" explique Cyril Vénouil, délégué du STC à la CMN, "il est nécessaire de maintenir la pression". Les salariés mobilisés doivent également décider ce mercredi des prochaines actions à mener.

Du côté des représentants de la CGT, le syndicat majoritaire, le travail a repris, mais un nouveau préavis de grève de 24 heures a été déposé pour le 8 mars, à la CMN mais aussi à Corsica Linea ; dix jours accordés à la direction de la Méridionale, pour que celle-ci dépose cette fois-ci son référé devant le Tribunal administratif. "Aujourd'hui, on a des réponses sur rien, on ne connait même pas la date des négociations" de la DSP expose Fabrice Murati, délégué CGT. Et de poursuivre : "donc, pour nous, bloquer les navires Ad vitam æternam sans avoir de réponses, ce n'est pas logique. Donc on a fait grève 48 heures, on a essayé d'interpeller tout le monde, je pense que ça a été un peu le cas". La CGT demande aux deux compagnies, CMN et Corsica Linea, de collaborer de nouveau dans le cadre de la prochaine DSP.