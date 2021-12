Grève à la Monnaie de Paris à Pessac : la crainte de la disparition des pièces de 1 et 2 centimes

Les 480 salariés de la Monnaie de Paris sont appelés à la grève ce mercredi sur le site de la capitale et dans l'usine située près de Bordeaux, à Pessac. L'intersyndicale CGT-FO réclame le maintien de la production des pièces de 1 et 2 centimes mais aussi une revalorisation salariale.

Journée de mobilisation sociale ce mercredi 8 décembre à la Monnaie de Paris. Les salariés qui fabriquent les pièces circulant en France et dans une quarantaine de pays du monde sont appelés à faire grève sur les deux sites de l'entreprise, en région parisienne ainsi qu'à Pessac, en Gironde. L'intersyndicale CGT-FO réclame "l'arrêt d'une stratégie organisée de destruction de l'industrie, des emplois et des salaires".

Première revendication : le maintien des fabrications des pièces de 1 et 2 centimes

Les 180 salariés de l'usine girondine de la Monnaie de Paris demandent ce mercredi "le maintien de la fabrication des pièces de 1 et 2 centimes". Depuis plusieurs années, la question de l'arrêt de la production de la plus petite des monnaies de la zone Euro revient régulièrement sur le devant de la scène européenne.

"Ces petites pièces au fond du porte-monnaie, ça embête parfois les consommateurs mais elles ont leur utilité" Alain Teste, graveur à la Monnaie de Paris à Pessac (UGICT)

"Les pièces de 1 et 2 centimes représentent 50% de notre production dont c'est capitale pour l'usine girondine", explique Alain Teste, graveur depuis 1996 à la Monnaie de Paris de Pessac, représentant UGICT (Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT).

"Ces pièces de 1 et 2 centimes d'euros sont vitales pour éviter l'augmentation des prix" (Fabien Bironot, technicien de maintenance et délégué CGT Monnaie de Paris à Pessac)

La suppression des pièces de 1 et 2 centimes pourrait également avoir un effet inflationniste. "Il y a une grande chance que ça se traduise par une augmentation des prix, les arrondis des prix s’établiront au dessus, comme on l’a vu avec le passage à l’euro", prévient Laurent Delage le délégué CGT au CSE de la Monnaie de Paris à Pessac. Jointe par France Bleu Gironde, la direction de l'entreprise assure que l'arrêt de la production des pièces de 1 et 2 centimes n'est pas à l'ordre du jour en France.

Une grève également pour les salaires et l'emploi

De 1.200 employés il y a 20 ans, la Monnaie de Paris a vu son effectif être "divisé par trois" pour atteindre aujourd'hui 450 salariés. L'intersyndicale souhaite "stopper l'hémorragie" alors que 70 postes doivent être supprimés selon l'actuel plan stratégique de l'entreprise.

"La direction use et abuse de l'emploi intérimaire, affirme Fabien Bironot, technicien de maintenance et délégué CGT Monnaie de Paris à Pessac, donc on demande des emplois pérennes".

"Nos salaires stagnent mais ceux du Top10 de l'entreprise augmente beaucoup" (Intersyndicale)

Pour garantir l'avenir de l'activité de l'usine, l'intersyndicale pessacaise demande le développement de projets industriels autour des monnaies de collection. La CGT et FO réclament également que la fabrication des flans, ces morceaux de métal taillés puis pesés avant d'être frappés par un coin monétaire, ne soit plus externalisée.

Avec la dématérialisation des paiements, "on voit bien qu'il y a une baisse de l'usage des monnaies", indique Laurent Delage. L'élu CGT souhaiterait "un plan B" de la part de l'Etat. "On est une boîte de métallurgie donc on peut faire plein de choses !".