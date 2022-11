Grève à la Nouvelle République: la revalorisation salariale au cœur de la mobilisation

Peut être que ce mardi vous ne trouverez pas la Nouvelle République ou Centre Presse, ou alors des journaux très "allégés". Les syndicats SNJ et SNJ-CGT ont appelé les journalistes du groupe NR à la grève. Une grève qui a été largement suivie, selon les syndicats, dans les rédactions de ce titre de presse qui est diffusé dans cinq départements (Loiret et Cher, Indre, Indre et Loire, Vienne et Deux-Sèvres). Au cœur des revendications les discussions autour de la NAO (Négociation annuelle obligatoire). Les salariés demandent une revalorisation salariale pour tous, dénonçant au passage un indice de point qui est gelé pour certains depuis 10, 15 voire 30 ans. Dans un tract de l'intersyndicale on peut lire que "la direction a affiché une nouvelle fois son mépris, devant nos demandes de revalorisation salariale, et ne fait que renforcer le sentiment de découragement et de démotivation." Une assemblée générale était annoncée ce lundi en début d'après-midi au siège de l'entreprise à Tours.

