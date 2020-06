Grève à la plate forme colis de Cavaillon à l'appel du syndicat Sud-PTT en raison d'un trafic colis phénoménal

Et plus d'un mois après le déconfinement la plate forme colis de Cavaillon qui traite toute l'activité colis de la région mais aussi de Corse et d'une partie du Gard et de l’Hérault tourne toujours à plein régime avec plus de 300 000 colis par jour traités sur place. Une activité même supérieure certains jours à la période des fêtes de fin d'année réputée pour nécessiter l'embauche spécifique de personnel intérimaire. .

L’augmentation de ce trafic a aussi un impact sur la distribution avec des pointes à 300 % de trafic colis pour les bureaux par exemple de Pernes-les-Fontaines, 280 % à Avignon ou encore 260 % Orange explique Sud PTT. Le syndicat dénonce alors une qualité de service dégradée pour des délais de livraison rallongés.

Une activité soutenue reconnait la direction de la Poste de Vaucluse qui explique avoir anticipé ce trafic colis sans précédent

Déjà sur le taux de participation ce lundi avec 15 grévistes le matin et 24 l'après midi sur la plate forme colis de cavaillon le mouvement est salué comme une réussite pour Sud PTT. Pas vraiment pour la direction de la Poste qui rappelle que ce taux est à rapporter sur une centaine de postier par vacation du matin ou de l'après midi . La direction qui annonce avoir anticipé ce changement d'habitude des consommateurs durant le confinement avec un accroissement de l'activité colis qui pourrait s'installer dans le temps.

C'est ainsi qu'elle annonce l'ouverture cet été d'une toute nouvelle plate forme colis de 12 000 m2 aux Arcs-sur-Argens, dans le Var. Elle déchargera l'unité cavaillonnaise du traitement de tous les colis du Var et des Alpes Maritimes soit une moyenne estimée à 80 000 colis / jour.