Grève à la Poste d'Amboise : plus de 25.000 courriers en attente de distribution ?

Tours, France

La grève perdure au centre de tri d'Amboise, un mouvement qui touche 35 communes de l'est-tourangeau. Ce lundi, les postiers entament leur 14e jour de grève. Il n'y a toujours pas d'accord de sortie de crise malgré une succession de réunions de négociations entre direction et représentants du personnel vendredi et samedi. Une nouvelle réunion de négociations est prévue ce lundi matin à 10h. En attendant le courrier et les colis s'entassent au centre de tri. On évoque plus de 20.000 courriers en attente de distribution, et ce malgré des renforts de personnel que la direction a fait venir des départements limitrophes. On sait que depuis plusieurs jours la Poste a fait appel à des renforts venant d'autres départements de la région, le Loir-et-Cher, l'Indre ou le Loiret.

Selon un postier du centre de tri d'Amboise, il y aurait actuellement plus de 25.000 lettres en attente de distribution et plus de 6.000 colis. Des chiffres que ne confirme pas la Direction de la Poste. Laurent Voynier facteur depuis 8 ans dans ce centre de tri d'Amboise, explique que avant le mouvement, il y avait 13.000 plis en souffrance et 3.200 petits colis. Aujourd'hui, visuellement, il y a 2 fois plus de courriers en souffrance. La distribution se fait donc au ralenti sauf pour les entreprises qui ont passé un contrat avec la Poste et que cette dernière doit honorer comme par exemple sur la zone industrielle de la Boitardière à Amboise.