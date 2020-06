Grève à la Poste dans le Sud Drôme : les facteurs dénoncent la réorganisation liée au coronavirus

L'organisation du temps de travail des facteurs à La Poste a été revue dans le cadre du plan d'urgence sanitaire et de l'épidémie de coronavirus. Mais les salariés sont à bout dénonce Michel Barbe, représentant du syndicat Sud sur le centre de tri de Montélimar : "la direction nous a modifié notre durée hebdomadaire de travail. On est passé de 42 heures à 35 heures. On a autant de travail mais il faut l'exécuter en moins de temps. On a eu à distribuer des masques, les annuaires, les plis électoraux vont arriver, les colis ont augmenté. On commence à être fatigués, certains ont encore les enfants à garder à la maison, faire faire les devoirs etc...Certains travaillent avec les larmes aux yeux."

La direction, qui a reçu les personnels ce mardi matin, leur a annoncé des renforts : 9 CDD ont été recrutés pour le centre de tri de Montélimar. Elle confirme l'augmentation du nombre de colis : +20% en moyenne pour La Poste au niveau national. Mais le courrier, lui, a diminué pendant le confinement puisque 90% émane d'entreprises et les petits paquets internationaux également sont en diminution.

Le préavis de grève de Sud sur la plateforme de Montélimar n'était posé que pour une journée. Le travail reprendra donc normalement mercredi matin.