Grève à La Poste en Mayenne : "on est nous aussi les oubliés de la crise, on est méprisé"

A l'appel des syndicats CGT, FO et Sud, les postières et les postiers mayennais étaient appelés à la grève ce mardi 18 mai pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et réclamer des embauches. En première ligne pendant la crise sanitaire, ils se sentent aujourd'hui méprisés.

Ce mardi matin, une trentaine de salariés de La Poste se sont rassemblé devant le centre de tri de Bonchamp, dans l'agglo lavalloise.

Manifestation devant le centre de tri postal de Bonchamp © Radio France - g.treille

Les syndicats CGT, FO et SUD ont appelé l’ensemble des postières et des postiers du département à une journée de grève : _"depuis plusieurs années, les conditions de travail au sein de La Poste ne font que se détériorer, baisse drastique des effectifs (22% entre 2018 et 2020), diminution des horaires d’ouverture voire la fermeture des bureaux" dénoncent les trois organisations dans un communiqué. En Mayenne, plusieurs bureaux sont sur la sellette selon une responsable syndicale, Ambrières-les-Vallées, Lassay-les-Châteaux, Pré-en-Pail, Saint-Pierre-la-Cour et Renazé, "ça signifie des suppressions d'emplois et la présence postale va s'appauvrir et le service rendu à la population va diminuer"_.

"Pendant la pandémie, on était là, on était présent"

Les grévistes exigent donc l’arrêt des réorganisations, le maintien de tous les bureaux de Poste, l’emploi immédiat de tous les CDI Intérimaires et autres contrats précaires en CDI, le remplacement de tous les départs et une rémunération à la hauteur de l'investissement fourni ces derniers mois en pleine crise sanitaire : "on est les oubliés parmi d'autres. On se voit finalement remercié par la pire des façons. On nous promet un modèle social ubérisé. On ressent un certain malaise, un certain mépris en fait" se désole une factrice d'Evron.