Grève à la RATP vendredi 13 septembre : 10 lignes de métro seront coupées

La grève à la RATP du vendredi 13 septembre s'annonce très dure. La direction prévoit ce mercredi soir que 10 lignes de métro seront coupées. Le RER A et B, les bus et les tram seront aussi perturbés. Les syndicats protestent contre la réforme des retraites.

Paris, Île-de-France, France

La grève du vendredi 13 septembre 2019 à la RATP prévue pour 24 heures va être très suivie. La direction annonce ce mercredi soir que 10 lignes de métro seront coupées. Le trafic du RER A et B, des bus et des tram sera perturbé.

Les prévisions détaillées de la direction de la RATP

Le métro

Le trafic sur les lignes de métro 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 est totalement interrompu.

Il est fortement perturbé sur les lignes 4 (1 train sur 3), 7 (1 train sur 3), 8 (1 train sur 3, entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot), 9 (1 train sur 4 entre Pont de Sèvres et Franklin-Roosevelt et entre Nation et Mairie de Montreuil).

Le trafic est normal sur les lignes 1 et 14 qui sont totalement automatisées.

Les RER

Là aussi la circulation est fortement perturbée. Les trains des lignes A et B du RER circuleront uniquement en heures de pointe, entre 6h30 et 9h30 et entre 17h et 20h. En dehors de ces horaires, les gares seront fermées.

Il y aura 1 train 3 pour le RER A et 1 sur 5 pour le RER B.

Les bus, les tram et les Transiliens

Il y aura seulement 1 tramway sur 2 pour les lignes 3b et 5.

Comptez en moyenne 1 tramway sur 3 en heure de pointe sur les lignes 1, 2, 3a, 6, 7 et 8.

En moyenne, 1 bus sur 3 sera en circulation.

Les Transiliens ne sont pas concernés par ce mouvement de grève

Un coup de pression avant la concertation sur les retraites

Ce sont les syndicats UNSA (majoritaire chez les conducteurs de métro et de RER), CGT et Sud qui appellent à la grève. Ils veulent faire pression et dénoncer la réforme des retraites qui devrait supprimer les régimes spéciaux dont celui de la RATP.

La RATP incite les voyageurs à limiter leurs déplacements

Des transports en commun très perturbés cela veut dire beaucoup de monde sur la route. Attention aussi si vous pensez prendre votre voiture vendredi. Les bouchons risquent d'être importants sur les routes d'Ile-de-France le vendredi matin aux heures de pointe et le soir avec les départs en week-end.

C'est le moment de penser au télétravail ou au covoiturage.

Le test pour des métros toute la nuit commencera comme prévu ce samedi soir

Cette grève n'est pas reconductible. Tout devrait donc être rentré dans l'ordre samedi matin. Il ne devrait pas y avoir de problème pour la circulation de six lignes de métro toute la nuit du samedi au dimanche.

à lire aussi Paris : bientôt des transports toute la nuit

C'est un premier test qui sera renouvelé un samedi par mois. L'expérimentation durera six mois et aura lieu en plus du 14 septembre 2019, les samedis 19 octobre, 9 novembre, 18 janvier, 15 février et 14 mars. Ces week-ends-là, métros et trams circuleront non-stop, de 5h30 le samedi matin à 00h30 le dimanche soir.

Les lignes de métro 1, 2, 5, 6, 9 et 14, ainsi que des tramways T2, T3a et T3b sont concernés. Une cinquantaine de stations de métro resteront ouvertes. Tous les arrêts des trams seront desservis.