Les halls et quais de gares seront silencieux ces 3 et 4 avril : aucun train ne circulera au Pays basque en raison d'un mouvement social national, à l'appel de quatre organisations syndicales de la SNCF.

Pays Basque, France

Le préavis de grève (à l'appel de l'UNSA, la CFDT, la CGT et Sud qui dénoncent le projet de réforme du Gouvernement) prend effet ce lundi à 19h et court jusqu'à jeudi 8h. C'est le premier des 18 épisodes de grève perlée prévus jusqu’à fin juin (calendrier ici), et il s'annonce très suivi notamment dans le Sud Aquitaine où selon la CGT, 98% des conducteurs de train se déclarent grévistes, tout comme 79% des aiguilleurs, 85% des contrôleurs et 100% des équipes de maintenance des voies.

Une forte mobilisation qui va paralyser le trafic

Aucun train ne circulera ces 3 et 4 avril au Pays basque, pas de départs ni d'arrivées : pas d'Intercités entre Bayonne et Toulouse, pas de TGV Hendaye-Bordeaux (et seulement 2 TGV Bordeaux - Paris, directs : les Paris - Bordeaux 9h52/11h56 et 14h52/16h56 et Bordeaux - Paris 8h04/10h07 et 15h04/17h08). Quant aux lignes TER, pas de trains non plus mais quelques bus de substitution sur les lignes 61 (Hendaye-Bordeaux) et 65 (Bayonne-Tarbes). Attention, ils sont peu nombreux.

La SNCF mettra à jour la liste des trains en circulation à 17h chaque veille de jour de grève, sur son site sncf.com. Des modalités de remboursements ou d'échanges de billets sont possibles.

infos pratiques -

La Préfecture de région invite les usagers à se renseigner et prendre leurs précautions pour éviter de saturer le trafic routier sur lequel beaucoup vont forcément se reporter. Elle conseille si possible le télétravail, ou le covoiturage. Il existe 6 819 aires de covoiturages en Nouvelle-Aquitaine.