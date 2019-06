Grève à la SNCF, ce mardi : des perturbations attendues sur le rail en Loire et Haute-Loire

Un an après l'adoption de la réforme de la SNCF, trois syndicats de cheminots appellent à la grève, ce 4 juin. Ils dénoncent une "situation sociale alarmante" liée à des "réorganisations permanentes". Conséquence de ce mouvement, la circulation des TER devait être perturbée en Loire et Haute-Loire.

Saint-Étienne, France

La circulation des trains sera perturbée, ce mardi, en Loire et en Haute-Loire. Trois syndicats (CGT, UNSA et Sud) appellent les cheminots à faire grève, presque un an après l'adoption du "nouveau pacte ferroviaire" par les députés. Les syndicats dénoncent une "situation sociale alarmante" qui serait liée, selon eux, à des "réorganisations permanentes" et à "l'impréparation de la réforme". Ladite réforme doit être complétée par le gouvernement via des ordonnances et décrets. Avec ce mouvement social, les syndicats espèrent peser sur les décisions à venir.

En Loire et Haute-Loire, la ligne entre Le Puy-en-Velay et Lyon (via Saint-Etienne) sera impactée par la grève.

Des trains sont notamment supprimés l'après-midi entre Saint-Etienne et Firminy, dans les deux sens de circulation.

Des cars de substitution sont prévus à la mi-journée et en soirée.

Découvrez les trains qui circulent et les arrêts supprimés