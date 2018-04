Strasbourg

Alors que s'annonce le 4e épisode de grève à la SNCF mercredi et jeudi, avec 2 TGV sur 5 en circulation en Alsace, à Strasbourg les professionnels du tourisme constatent déjà une baisse de leur chiffre d'affaires.

Une baisse de 15% du chiffres d'affaires pour les hôteliers strasbourgeois

Dans un hôtel situé tout près de la gare de Strasbourg, le réceptionniste reçoit appel sur appel... pour annuler les réservations de début mai. Les clients craignent de ne pas pouvoir venir. "Ces grèves sont catastrophiques" pour Pierre Siegel, président des hôteliers et restaurateurs de Strasbourg. "On va être sur une baisse de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires, en plus on est traditionnellement sur une très bonne période, la clientèle qu'on perd aujourd'hui on ne la récupérera pas".

"Sur le mois d'avril, nous une diminution de notre fréquentation, de l'ordre de 5%", révèle Yann Quinquandon, le directeur général de Batorama, l'attraction touristique la plus importante d'Alsace. "C'est très clairement lié à la grève en terme de dates".