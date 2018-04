Bayonne, France

La circulation des trains doit reprendre progressivement jeudi. Les prévisions de la SNCF au niveau national tablent sur un TER sur trois, 3 intercités sur 5 et trafic normal pour les TGV. Il y a ceux comme SUD qui se lancent dans une grève illimitée. Il y a aussi la CGT qui, elle, organise des salves de grève à raison de deux jours tous les cinq jours.

Vers un deuxième round samedi soir

Seule certitude : un deuxième round est programmé à partir de samedi soir, dimanche et lundi prochain. Le principe a a été voté mercredi matin par plus de 200 cheminots (du Pays Basque, du Béarn et du sud Landes) réunis en assemblée générale devant la gare de Bayonne. Résultat : 219 agents ont voté pour le reconduite du mouvement. Un seul a voté contre.

Le vote à bulletins secrets de la suite du mouvement © Radio France - Jacques Pons

Aucun train n'a roulé mardi et mercredi au Pays Basque

250 personnes environ se sont rassemblées mercredi matin devant la gare de Bayonne. Des cheminots des Pyrénées Atlantiques et des Landes (Oloron, Puyoo, Pau, Mont de Marsan, Morcenx, Hendaye et Bayonne). Mardi et mercredi aucun train n'a pu rouler dans le département des PA. "On n'avait pas vu ça depuis le conflit de 1995" affirme Julien Delion devant les cheminots rassemblés "ça fait 22 ans qu'on n'a pas vu un service S zéro (comme zéro train) !".

Aucun train disponible mercredi au départ de Bayonne. Tous les TER remplacés par des bus. © Radio France - Jacques Pons

Un TER abandonné quai A en gare de Bayonne depuis...lundi soir © Radio France - Jacques Pons

Dans la gare de Bayonne, la salle des pas perdus est presque vide. Quelques pèlerins de nationalité Suisse tentent de se rendre à Saint Jean Pied de Port. En raison de la grève ils n'ont pu arriver ici par train. Ils ont choisi une voiture de location "200 euros moins chère que le train !" rigole l'une des randonneuses. Une habitante de San Sebastian (Guipuzkoa) attend, elle, le bus à destination d'Hendaye. Un couple de Dax a du entendre six heures avant de monter en bus pour les Landes.

Un mouvement très suivi

Sur 83 conducteurs dans la zone du Pays Basque seulement un était non gréviste ce mercredi (98% de grévistes donc). Une preuve de l’extrême mobilisation selon les responsables syndicaux de la CGT et du SUD-rail.

Le centre de fret de Mouguerre bloqué durant deux heures

Après le scrutin les cheminots se sont ensuite rendus à Mouguerre à l'est de Bayonne pour déjeuner et bloquer de 13 à 15 heures l'entrée principale du centre européen de fret.

Les cheminots grévistes à l'entrée principale du centre de fret de Mouguerre © Radio France - Jacques Pons

On a empêché les camions de rentrer — Peio Dufau, délégué CGT cheminots

Les trains payent un droit de passage, pas les camions - Peio Dufau (CGT) au centre de fret de Mouguerre Copier

Le calendrier des grèves...jusqu'en juin

Le calendrier des grèves d'avril à juin © Radio France -

Reprise progressive du trafic ferroviaire

La circulation des trains doit reprendre progressivement jeudi. Les prévisions de la SNCF au niveau national tablent sur :

un TER sur trois,

trois intercités sur cinq,

trafic normal pour les TGV.

Plus d'informations encore sur les sites : sncf.com ou encore sur oui.sncf

Pour obtenir les horaires des TER par régions : ter.sncf.com